Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии
"Кремонезе" обыграл "Болонью" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
