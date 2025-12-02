Рейтинг@Mail.ru
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии
00:57 02.12.2025
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии
"Кремонезе" обыграл "Болонью" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T00:57:00+03:00
2025-12-02T00:57:00+03:00
футбол
спорт
джейми варди
риккардо орсолини
кремонезе
болонья
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, джейми варди, риккардо орсолини, кремонезе, болонья, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Джейми Варди, Риккардо Орсолини, Кремонезе, Болонья, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Дубль Варди помог "Кремонезе" прервать серию поражений в чемпионате Италии

Варди оформил дубль и помог "Кремонезе" победить "Болонью" в Серии А

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Кремонезе" обыграл "Болонью" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Болонье завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых забили Мартин Пайеро (31-я минута) и Джейми Варди (35, 50). В составе хозяев отличился Риккардо Орсолини (45+3, с пенальти).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Болонья
1 : 3
Кремонезе
45‎’‎ • Риккардо Орсолини (П)
31‎’‎ • Мартин Пайеро
(Маттео Бьянчетти)
35‎’‎ • Джейми Варди
(Федерико Бонаццоли)
50‎’‎ • Джейми Варди
(Томмазо Барбьери)
Варди провел девятый матч за "Кремонезе", на счету 38-летнего английского нападающего четыре мяча в сезоне.
"Кремонезе" прервал серию из трех поражений в Серии А и занимает 11-е место в таблице, набрав 17 очков. "Болонья" (24 очка) проиграла в чемпионате впервые с середины сентября, прервав серию из девяти матчей без поражений, и идет шестой.
ФутболСпортДжейми ВардиРиккардо ОрсолиниКремонезеБолоньяСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
