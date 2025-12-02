https://ria.ru/20251202/var-2059148871.html
IFAB может протестировать на ЧМ-2026 VAR для определения угловых, пишут СМИ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может смягчить подход к испытанию новых правил и протестировать просмотр повторов при вынесении решений о назначении угловых непосредственно на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Guardian.
Ранее The Times сообщал, что судьям могут разрешить обращаться за помощью к видеоассистенту рефери (VAR) при вынесении решений о назначении угловых и вторых желтых карточках для игроков. Сейчас VAR может вмешиваться в игру только при вынесении решения о прямой красной карточке, а также при определении взятия ворот и назначении пенальти.
В настоящее время любые новые правила сначала тестируются в низших лигах, после чего внедряются на крупных соревнованиях, однако IFAB изучает возможность разрешить турнирам проводить собственные испытания. В этом случае использование VAR при определении угловых будет протестировано непосредственно на чемпионате мира. Вопрос будет обсуждаться на ежегодном общем собрании IFAB в марте.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.