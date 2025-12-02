https://ria.ru/20251202/uilyams--2059357486.html
Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования
Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования
Американская теннисистка Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), заявили в... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T20:50:00+03:00
2025-12-02T20:50:00+03:00
2025-12-02T20:50:00+03:00
теннис
спорт
серена уильямс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/97/1555149761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_905ea290511f3b54de2c042d0a5bae4d.jpg
/20251008/andreeva-2047013824.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/97/1555149761_444:0:2823:1784_1920x0_80_0_0_36b72dda0864aacb21bb9a592ca5879d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, серена уильямс
Теннис, Спорт, Серена Уильямс
Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования
Не игравшая с 2022 года Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), заявили в пресс-службе организации.
Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования. Последний раз она выступала в 2022 году на US Open.
«
"Она нас уведомила, что желает вернуться в пул допинг-тестирования. Я не знаю, означает ли это ее возвращение или она просто рассматривает такой вариант. Единственное, что могу сказать: она снова в пуле и должна заявлять о своем местоположении", - приводит слова представителя пресс-службы The Athletic.
Как сообщает издание, ее имя появилось в пуле 6 октября. Авторы предполагают, что она может сыграть в следующем году в миксте на US Open.
Серена Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.