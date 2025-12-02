Рейтинг@Mail.ru
15:08 02.12.2025 (обновлено: 16:33 02.12.2025)
"Готов обсудить": Вик Уайлд о возвращении в спорт
"Готов обсудить": Вик Уайлд о возвращении в спорт
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026, вик уайлд, сноуборд
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026, Вик Уайлд, Сноуборд
"Готов обсудить": Вик Уайлд о возвращении в спорт

Уайлд заявил, что готов обсудить свое возвращение на международные старты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВик Уайлд
Вик Уайлд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вик Уайлд. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд заявил РИА Новости, что готов обсудить свое возможное возвращение на международные старты после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к соревнованиям российских спортсменов.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
"То, что Россия выиграла иск в CAS и теперь FIS обязана допустить российских спортсменов, - это интересно. Но речь идет только о нейтральном статусе, так что большого значения это не имеет. Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, у них есть мой номер - я готов обсудить это", - сказал 39-летний Уайлд.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.
Вик Уайлд - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Уайлд: Россия должна принять вернувшихся атлетов с распростертыми объятиями
1 августа, 19:57
 
