"Готов обсудить": Вик Уайлд о возвращении в спорт

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд заявил РИА Новости, что готов обсудить свое возможное возвращение на международные старты после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить к соревнованиям российских спортсменов.