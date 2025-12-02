Рейтинг@Mail.ru
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
19:13 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/tikhonov-2059335514.html
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026
Сборная России может рассчитывать на успех в лыжных гонках на зимней Олимпиаде при хорошей подготовке, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T19:13:00+03:00
2025-12-02T19:13:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр тихонов
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600643261_441:582:3047:2048_1920x0_80_0_0_df901910f26f7dee559fcbfe12d41a93.jpg
/20251202/fis--2059315545.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600643261_681:430:2839:2048_1920x0_80_0_0_8213c9f683aa063d6a7c7017072b6401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр тихонов, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Александр Тихонов, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026

Тихонов: на Олимпиаде в лыжных гонках успех будет, но с биатлоном сложновато

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Тихонов
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Сборная России может рассчитывать на успех в лыжных гонках на зимней Олимпиаде при хорошей подготовке, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, добавив, что в биатлоне добиться результата будет сложнее из-за недостаточной работы в федерации.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
«
"Если команда хорошо подготовится, у нас есть кому выступать. В лыжных гонках после возвращения на международную арену можно рассчитывать на успех. А вот с биатлоном ситуация сложнее - я не вижу серьезной и активной работы в федерации, в отличие от лыж. Нужно выходить, выступать и доказывать свое право на результат", - сказал Тихонов.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.
Предсезонный сбор команды России по лыжным гонкам - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов
Вчера, 18:12
 
Лыжные гонкиСпортАлександр ТихоновСпортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала