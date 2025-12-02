https://ria.ru/20251202/tikhonov-2059335514.html
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026
Сборная России может рассчитывать на успех в лыжных гонках на зимней Олимпиаде при хорошей подготовке, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион...
2025-12-02T19:13:00+03:00
2025-12-02T19:13:00+03:00
2025-12-02T19:13:00+03:00
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Сборная России может рассчитывать на успех в лыжных гонках на зимней Олимпиаде при хорошей подготовке, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, добавив, что в биатлоне добиться результата будет сложнее из-за недостаточной работы в федерации.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
"Если команда хорошо подготовится, у нас есть кому выступать. В лыжных гонках после возвращения на международную арену можно рассчитывать на успех. А вот с биатлоном ситуация сложнее - я не вижу серьезной и активной работы в федерации, в отличие от лыж. Нужно выходить, выступать и доказывать свое право на результат", - сказал Тихонов.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.