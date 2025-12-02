Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026

«

"Если команда хорошо подготовится, у нас есть кому выступать. В лыжных гонках после возвращения на международную арену можно рассчитывать на успех. А вот с биатлоном ситуация сложнее - я не вижу серьезной и активной работы в федерации, в отличие от лыж. Нужно выходить, выступать и доказывать свое право на результат", - сказал Тихонов.