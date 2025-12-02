Рейтинг@Mail.ru
Свищев уверен, что решение CAS поменяет ситуацию в лыжных видах спорта - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:23 02.12.2025 (обновлено: 14:45 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/svischev-2059209593.html
Свищев уверен, что решение CAS поменяет ситуацию в лыжных видах спорта
Свищев уверен, что решение CAS поменяет ситуацию в лыжных видах спорта - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Свищев уверен, что решение CAS поменяет ситуацию в лыжных видах спорта
Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об отказе россиянам в... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T14:23:00+03:00
2025-12-02T14:45:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дмитрий свищев
спортивный арбитражный суд (cas)
олимпийский комитет россии (окр)
госдума рф
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796043246_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_0d2685016a3bd7a1662c57414ae3e04d.jpg
/20251202/lyzhi-2059188199.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796043246_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_6c7d11a0636c654b22212154d8dc8d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий свищев, спортивный арбитражный суд (cas), олимпийский комитет россии (окр), госдума рф, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Дмитрий Свищев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Олимпийский комитет России (ОКР), Госдума РФ, Лыжные виды спорта
Свищев уверен, что решение CAS поменяет ситуацию в лыжных видах спорта

Свищев считает, что решение CAS в корне поменяет ситуацию в лыжных видах спорта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об отказе россиянам в участии на международных соревнованиях является большой победой и существенно поменяет ситуацию в данных видах спорта, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
О решении CAS во вторник в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие россиян в международных стартах, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны. Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть паралимпийских атлетов.
«
"Решение CAS о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, конечно, в корне поменяет ситуацию в лыжном спорте. И это серьезная победа и наших атлетов, и министерства спорта России, и Олимпийского комитета России, и наших федераций. Потому что это почти добрая половина всех олимпийских медалей и дисциплин. И это будет реальный шаг вперед в достижении тех целей, которые мы ждем по нормализации отношений в мировом спорте", - сказал Свищев.
По словам Дегтярева, CAS обязал FIS допустить российских атлетов к турнирам в нейтральном статусе, а паралимпийцев - с национальной символикой.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года. Паралимпиада запланирована на 6-15 марта.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Смешанная эстафета - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников
Вчера, 13:24
 
Лыжные гонкиСпортДмитрий СвищевСпортивный арбитражный суд (CAS)Олимпийский комитет России (ОКР)Госдума РФЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала