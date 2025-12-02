Свищев уверен, что решение CAS поменяет ситуацию в лыжных видах спорта

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об отказе россиянам в участии на международных соревнованиях является большой победой и существенно поменяет ситуацию в данных видах спорта, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
О решении CAS во вторник в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие россиян в международных стартах, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны. Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть паралимпийских атлетов.
«
"Решение CAS о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, конечно, в корне поменяет ситуацию в лыжном спорте. И это серьезная победа и наших атлетов, и министерства спорта России, и Олимпийского комитета России, и наших федераций. Потому что это почти добрая половина всех олимпийских медалей и дисциплин. И это будет реальный шаг вперед в достижении тех целей, которые мы ждем по нормализации отношений в мировом спорте", - сказал Свищев.
По словам Дегтярева, CAS обязал FIS допустить российских атлетов к турнирам в нейтральном статусе, а паралимпийцев - с национальной символикой.