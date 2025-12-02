Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что все члены национальной команды отправили заявки на нейтральный статус в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.

FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.