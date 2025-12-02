Рейтинг@Mail.ru
Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS
Лыжные гонки
 
18:10 02.12.2025
Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS
Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что все члены национальной команды отправили заявки на нейтральный статус в... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS

Сорин: все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS

Лыжники сборной России Глеб Ретивых и Александр Большунов на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Дрездене
Лыжники сборной России Глеб Ретивых и Александр Большунов на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Дрездене - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Sebastian Kahnert
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что все члены национальной команды отправили заявки на нейтральный статус в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
«
"Все спортсмены сборной России отправили заявки", - сказал Сорин.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
Белоруссия добилась отмены решения FIS о недопуске лыжников
