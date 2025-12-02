Рейтинг@Mail.ru
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:00 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/sorin-2059197698.html
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что пока не испытывает никаких эмоций в связи с решением Спортивного арбитражного... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T14:00:00+03:00
2025-12-02T14:00:00+03:00
лыжные гонки
спорт
михаил дегтярев
савелий коростелев
данил садреев
спортивный арбитражный суд (cas)
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909209519_0:10:3039:1719_1920x0_80_0_0_5c31d726d7165ef4b25f5669bef8fe37.jpg
/20251202/lyzhi-2059188199.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909209519_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_4ddfa0083bfa17085229e0f196f1cb9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, савелий коростелев, данил садреев, спортивный арбитражный суд (cas), паралимпийский комитет россии (пкр)
Лыжные гонки, Спорт, Михаил Дегтярев, Савелий Коростелев, Данил Садреев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Паралимпийский комитет России (ПКР)
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS

Сорин заявил, что не испытывает эмоций от решения CAS и ждет заявления FIS

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕгор Сорин
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что пока не испытывает никаких эмоций в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны.
«
"Пока никаких эмоций, нужно ждать официального заявления CAS и FIS", - сказал Сорин.
Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Смешанная эстафета - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников
Вчера, 13:24
 
Лыжные гонкиСпортМихаил ДегтяревСавелий КоростелевДанил СадреевСпортивный арбитражный суд (CAS)Паралимпийский комитет России (ПКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала