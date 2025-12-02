https://ria.ru/20251202/sorin-2059197698.html
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что пока не испытывает никаких эмоций в связи с решением Спортивного арбитражного... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T14:00:00+03:00
2025-12-02T14:00:00+03:00
2025-12-02T14:00:00+03:00
лыжные гонки
спорт
михаил дегтярев
савелий коростелев
данил садреев
спортивный арбитражный суд (cas)
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909209519_0:10:3039:1719_1920x0_80_0_0_5c31d726d7165ef4b25f5669bef8fe37.jpg
/20251202/lyzhi-2059188199.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909209519_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_4ddfa0083bfa17085229e0f196f1cb9b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил дегтярев, савелий коростелев, данил садреев, спортивный арбитражный суд (cas), паралимпийский комитет россии (пкр)
Лыжные гонки, Спорт, Михаил Дегтярев, Савелий Коростелев, Данил Садреев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Паралимпийский комитет России (ПКР)
Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS
Сорин заявил, что не испытывает эмоций от решения CAS и ждет заявления FIS
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что пока не испытывает никаких эмоций в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны.
«
"Пока никаких эмоций, нужно ждать официального заявления CAS и FIS", - сказал Сорин.
Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов.