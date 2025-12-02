Сорин высказался о признании CAS неправомерным недопуска россиян от FIS

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что пока не испытывает никаких эмоций в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны.