"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам

"Для норвежского лыжного сообщества это небольшой шок. Хотя, по сути, так и не должно быть. Разочарование очевидно. Все ожидали, что сначала должен разрешиться конфликт, и только потом российских лыжников вновь примут обратно. Сейчас вся система соревнований оказалась в состоянии неопределенности. FIS придется в срочном порядке выработать собственную систему допуска нейтральных спортсменов, и сделать это быстро", - сказал Сальтведт.

"Я определенно считаю, что российские и белорусские лыжники вернутся вовремя, чтобы пройти квалификацию. FIS сделает все возможное, чтобы предоставить им возможности для отбора на Олимпиаду. Общее настроение - скептическое. Оно направлено не против самих спортсменов, а против включения в соревнования представителей страны, которая участвует в конфликте. Но, думаю, все все равно примут решение и постараются ответить через спорт. И это, вероятно, лучшее решение", - отметил Сальтведт.