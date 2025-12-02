Рейтинг@Mail.ru
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:08 02.12.2025 (обновлено: 17:10 02.12.2025)
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
Спорт, Италия, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные гонки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежское лыжное сообщество находится в шоке после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным вердикт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным турнирам, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Во вторник CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Для норвежского лыжного сообщества это небольшой шок. Хотя, по сути, так и не должно быть. Разочарование очевидно. Все ожидали, что сначала должен разрешиться конфликт, и только потом российских лыжников вновь примут обратно. Сейчас вся система соревнований оказалась в состоянии неопределенности. FIS придется в срочном порядке выработать собственную систему допуска нейтральных спортсменов, и сделать это быстро", - сказал Сальтведт.
"Я определенно считаю, что российские и белорусские лыжники вернутся вовремя, чтобы пройти квалификацию. FIS сделает все возможное, чтобы предоставить им возможности для отбора на Олимпиаду. Общее настроение - скептическое. Оно направлено не против самих спортсменов, а против включения в соревнования представителей страны, которая участвует в конфликте. Но, думаю, все все равно примут решение и постараются ответить через спорт. И это, вероятно, лучшее решение", - отметил Сальтведт.
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Норвегии назвали решение о недопуске России "огромной и досадной потерей"
21 октября, 20:59
 
Матч-центр
 
