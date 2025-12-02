https://ria.ru/20251202/soobschestvo-2059280977.html
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
Норвежское лыжное сообщество находится в шоке после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным вердикт Международной федерации лыжного... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T17:08:00+03:00
2025-12-02T17:08:00+03:00
2025-12-02T17:10:00+03:00
спорт
италия
спортивный арбитражный суд (cas)
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151035/92/1510359206_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4acd71246c71a663735bc6d567ba4093.jpg
/20251021/lyzhi-2049705152.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151035/92/1510359206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05d970722f02d57dec988448cdab7e9a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Италия, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные гонки
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
Журналист Сальтведт: норвежское лыжное сообщество шокировано решением CAS
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежское лыжное сообщество находится в шоке после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным вердикт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным турнирам, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Во вторник CAS
признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии
, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Для норвежского лыжного сообщества это небольшой шок. Хотя, по сути, так и не должно быть. Разочарование очевидно. Все ожидали, что сначала должен разрешиться конфликт, и только потом российских лыжников вновь примут обратно. Сейчас вся система соревнований оказалась в состоянии неопределенности. FIS придется в срочном порядке выработать собственную систему допуска нейтральных спортсменов, и сделать это быстро", - сказал Сальтведт.
"Я определенно считаю, что российские и белорусские лыжники вернутся вовремя, чтобы пройти квалификацию. FIS сделает все возможное, чтобы предоставить им возможности для отбора на Олимпиаду. Общее настроение - скептическое. Оно направлено не против самих спортсменов, а против включения в соревнования представителей страны, которая участвует в конфликте. Но, думаю, все все равно примут решение и постараются ответить через спорт. И это, вероятно, лучшее решение", - отметил Сальтведт.