"Динамо" пытается найти игру, которая была при Личке, считает Силкин

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Руководящий московским футбольным "Динамо" Ролан Гусев пытается выстроить игру, которая была у команды при чешском специалисте Марцеле Личке, но пока у него это не получается, заявил РИА Новости экс-главный тренер команды Сергей Силкин.