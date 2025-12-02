"Динамо" пытается найти игру, которая была при Личке, считает Силкин

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Руководящий московским футбольным "Динамо" Ролан Гусев пытается выстроить игру, которая была у команды при чешском специалисте Марцеле Личке, но пока у него это не получается, заявил РИА Новости экс-главный тренер команды Сергей Силкин.
Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода с данного поста 17 ноября Валерия Карпина. Под руководством Гусева "бело-голубые" в чемпионате страны дома обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 3:0 и в Грозном уступили "Ахмату" (1:2), а в ответном четвертьфинальном матче пути РПЛ в Кубке страны проиграли петербургскому "Зениту" (0:1). "Динамо" в 17 турах набрало 20 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
"О первых впечатлениях пока говорить трудно. Для того, чтобы оценить работу Ролана Гусева, нужно время. И надо знать, как он общается с ребятами и что происходит внутри коллектива. В команде ведь собрано много иностранцев, и для того, чтобы во всем разобраться, надо быть внутри. "Динамо" сейчас пытается найти ту игру, которая была при Личке, но пока у них не получается. Потому что при нем команда проводила хорошие игры, хотя они, конечно, чередовались с невзрачными. Но проходных игр с лидерами у "Динамо" не было, а теперь они проигрывают им ("Зениту"). И в играх на выезде тоже выглядят хуже", - сказал Силкин.
Возглавлявший "Динамо" с июня 2023 года Личка покинул команду в конце прошлого сезона, исполняющим обязанности главного тренера тогда стал Гусев.
"Я, например, Ролана Гусева вообще не знаю как тренера. Я знаю, что он в свое время играл в "Динамо", а потом Валерий Газзаев взял его к себе в ЦСКА. Это все, что я о нем знаю. И пока у меня цельного впечатления об изменениях в игре "Динамо" под его руководством нет", - добавил собеседник агентства.