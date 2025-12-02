https://ria.ru/20251202/serena-2059378899.html
"Какое-то безумие": Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении
"Какое-то безумие": Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Какое-то безумие": Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении
Вернувшаяся в пул допинг-тестирования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) американская теннисистка Серена Уильямс заявила,... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T23:43:00+03:00
2025-12-02T23:43:00+03:00
2025-12-02T23:54:00+03:00
теннис
спорт
серена уильямс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814191570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fed13e3cbaf0eb8b9ae91463feb448d.jpg
/20251202/uilyams--2059357486.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814191570_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dea5616567d32b5082d3e607912a987e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, серена уильямс
Теннис, Спорт, Серена Уильямс
"Какое-то безумие": Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении
Серена Уильямс заявила, что не будет возобновлять карьеру
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вернувшаяся в пул допинг-тестирования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не собирается возобновлять карьеру.
Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования. Последний раз она выступала в 2022 году на US Open. Во вторник в пресс-службе организации сообщили, что 44-летняя Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования ITIA.
«
"Боже мой, я не собираюсь возвращаться. Это просто какое-то безумие", - написала Серена Уильямс в соцсети Х.
Серена Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.