"Какое-то безумие": Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении
Теннис
 
23:43 02.12.2025 (обновлено: 23:54 02.12.2025)
"Какое-то безумие": Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении



МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вернувшаяся в пул допинг-тестирования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не собирается возобновлять карьеру.
Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования. Последний раз она выступала в 2022 году на US Open. Во вторник в пресс-службе организации сообщили, что 44-летняя Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования ITIA.
"Боже мой, я не собираюсь возвращаться. Это просто какое-то безумие", - написала Серена Уильямс в соцсети Х.
Серена Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Серена Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования
Вчера, 20:50
 
