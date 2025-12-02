"Какое-то безумие": Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вернувшаяся в пул допинг-тестирования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не собирается возобновлять карьеру.

Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования. Последний раз она выступала в 2022 году на US Open. Во вторник в пресс-службе организации сообщили, что 44-летняя Уильямс вернулась в пул допинг-тестирования ITIA.

« "Боже мой, я не собираюсь возвращаться. Это просто какое-то безумие", - написала Серена Уильямс в соцсети Х.