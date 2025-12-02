Рейтинг@Mail.ru
"Такого не видели со времен Нортуга": журналист из Норвегии о Большунове - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:39 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/saltvedt--2059296550.html
"Такого не видели со времен Нортуга": журналист из Норвегии о Большунове
"Такого не видели со времен Нортуга": журналист из Норвегии о Большунове - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Такого не видели со времен Нортуга": журналист из Норвегии о Большунове
Таких стычек, как между трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым, лыжный мир не видел со времен двукратного... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T17:39:00+03:00
2025-12-02T17:39:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
спорт
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854115431_0:110:3097:1852_1920x0_80_0_0_7c08f350e72af53a0416eb77891cb2b9.jpg
/20251202/bolshunov-2059132726.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854115431_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_bb7ab482eabad43dbc4da8d92f1eb6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр большунов, федерация лыжных гонок россии (флгр), спорт, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Александр Большунов, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Спорт, Лыжные виды спорта
"Такого не видели со времен Нортуга": журналист из Норвегии о Большунове

Норвежский журналист сравнил нападение Большунова со стычками Нортуга

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкАлександр Большунов, "Чемпионские высоты".
Александр Большунов, Чемпионские высоты. - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Таких стычек, как между трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым, лыжный мир не видел со времен двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, сказал РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу, Большунова позднее дисквалифицировали с гонки. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление. Во вторник ФЛГР приняла решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова.
«
"Это очень необычная ситуация - или, скорее, очень необычная реакция. Одно дело - злость и разочарование, но увидеть от такого спортсмена, как Большунов, физическую и непрофессиональную реакцию - действительно удивительно. Подобные инциденты мы видим крайне редко — и это хорошо. Несмотря на то, что лыжные гонки стали гораздо более плотными и интенсивными, особенно после популяризации спринтов, ответных агрессивных действий в этом виде спорта почти не бывает", - сказал Сальтведт.
"Большунов явно хотел показать, кто здесь главный, и, очевидно, не думал о последствиях. Теперь ему придется о них подумать, отбывая дисквалификацию. Я не могу вспомнить настолько яркой стычки в лыжах после конфликта между ди Чента и Нортугом на "Тур де Ски" в 2008 году", - добавил Сальтведт.
По его словам, такое агрессивное поведение - ниже достоинства столь выдающегося лыжника, как Большунов. "Тем не менее, это скорее добавляет мифа его образу, чем наносит серьезный вред. Интерес к следующей дуэли между ним и Бакуровым только возрастет. Надеюсь, она пройдет более достойно. Должен признать, мне нравятся такие эпизоды время от времени, но никто же не хочет, чтобы лыжные гонки превращались в подобие ММА. Будем надеяться, Большунов выпустил пар и вернется именно как блестящий лыжник, а не как посредственный боец", - отметил Сальтведт.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова
Вчера, 10:47
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)СпортЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала