"Такого не видели со времен Нортуга": журналист из Норвегии о Большунове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Таких стычек, как между трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым, лыжный мир не видел со времен двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, сказал РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.

В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу, Большунова позднее дисквалифицировали с гонки. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление. Во вторник ФЛГР приняла решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова.

« "Это очень необычная ситуация - или, скорее, очень необычная реакция. Одно дело - злость и разочарование, но увидеть от такого спортсмена, как Большунов, физическую и непрофессиональную реакцию - действительно удивительно. Подобные инциденты мы видим крайне редко — и это хорошо. Несмотря на то, что лыжные гонки стали гораздо более плотными и интенсивными, особенно после популяризации спринтов, ответных агрессивных действий в этом виде спорта почти не бывает", - сказал Сальтведт.

"Большунов явно хотел показать, кто здесь главный, и, очевидно, не думал о последствиях. Теперь ему придется о них подумать, отбывая дисквалификацию. Я не могу вспомнить настолько яркой стычки в лыжах после конфликта между ди Чента и Нортугом на "Тур де Ски" в 2008 году", - добавил Сальтведт.