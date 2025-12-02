Рейтинг@Mail.ru
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:58 02.12.2025 (обновлено: 23:54 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/robinson-2059374383.html
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
Бывший нападающий челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Чарльз Робинсон объявил о завершении профессиональной карьеры. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T22:58:00+03:00
2025-12-02T23:54:00+03:00
хоккей
спорт
трактор
оттава сенаторз
калгари флэймз
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009628195_95:93:2582:1492_1920x0_80_0_0_5e7dcb976eca2567aaae586be868f7f6.jpg
/20251202/ska--2059364525.html
спорт, трактор, оттава сенаторз, калгари флэймз, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Трактор, Оттава Сенаторз, Калгари Флэймз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года

Бывший хоккеист "Трактора" Робинсон объявил о завершении карьеры в 34 года

Хоккеист "Трактора" Чарльз Робинсон
Хоккеист Трактора Чарльз Робинсон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший нападающий челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Чарльз Робинсон объявил о завершении профессиональной карьеры.
Робинсон покинул "Трактор" летом 2025 года. Он выступал в составе челябинской команды на протяжении двух сезонов, суммарно сыграв в 147 матчах и набрав 54 очка (32 гола + 22 передачи).
«
"Спасибо, хоккей! Ты дал мне все, за что я должен быть благодарен. Пора отойти и побыть с семьей. Всем товарищам по команде, которые у меня когда-либо были, спасибо, по этой дружбе я буду скучать больше всего. Я не говорю прощай, просто увидимся позже", - написал Робинсон в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Робинсону 34 года. Также он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Оттавы Сенаторз", "Калгари Флэймз", "Анахайм Дакс" и "Чикаго Блэкхокс". Суммарно он провел в лиге 62 матча и набрал 12 очков (4+8).
Хоккеисты СКА - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
Вчера, 21:28
 
Хоккей Спорт Трактор Оттава Сенаторз Калгари Флэймз КХЛ 2025-2026 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
