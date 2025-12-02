https://ria.ru/20251202/robinson-2059374383.html
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
Бывший нападающий челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Чарльз Робинсон объявил о завершении профессиональной карьеры. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
