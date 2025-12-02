https://ria.ru/20251202/rakov-2059226325.html
Форвард "Крыльев" вошел в топ-3 по разнице забитых и ожидаемых голов
Форвард "Крыльев" вошел в топ-3 по разнице забитых и ожидаемых голов - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Форвард "Крыльев" вошел в топ-3 по разнице забитых и ожидаемых голов
Российский нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков занял третье место в рейтинге игроков до 21 года по средней разнице между фактическими и... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T14:53:00+03:00
2025-12-02T14:53:00+03:00
2025-12-02T14:58:00+03:00
футбол
спорт
вадим раков
алексей батраков
локомотив (москва)
крылья советов
нек (неймеген)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040968454_135:39:874:455_1920x0_80_0_0_c4212e841290c4e323a635679bfdcded.jpg
/20251202/koloskov-2059192785.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040968454_175:0:895:540_1920x0_80_0_0_53730c1e84a7cdf7a68018182de841c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вадим раков, алексей батраков, локомотив (москва), крылья советов, нек (неймеген)
Футбол, Спорт, Вадим Раков, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Крылья Советов, НЕК (Неймеген)
Форвард "Крыльев" вошел в топ-3 по разнице забитых и ожидаемых голов
Раков стал топ-3 игроком до 21 года при сравнении забитых и ожидаемых голов