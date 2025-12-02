Рейтинг@Mail.ru
Форвард "Крыльев" вошел в топ-3 по разнице забитых и ожидаемых голов
Футбол
 
14:53 02.12.2025
Форвард "Крыльев" вошел в топ-3 по разнице забитых и ожидаемых голов
Форвард "Крыльев" вошел в топ-3 по разнице забитых и ожидаемых голов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков занял третье место в рейтинге игроков до 21 года по средней разнице между фактическими и ожидаемыми голами (xG) за 90 минут, опубликованном на странице Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) в соцсети X.
Анализ проведен среди футболистов, выступающих в 50 сильнейших лигах мира и забивших минимум пять голов в текущем сезоне. По данным исследования, 20-летний Раков за 90 минут забивает на 0,49 голов больше, чем от него ожидается. На шестой строчке рейтинга расположился полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, чей показатель составляет +0,34.
Рейтинг возглавил японский нападающий Кенто Сиогай (+0,76), выступающий за неймегенский НЕК. Второе место занял турецкий полузащитник Джан Узун (+0,54) из франкфуртского "Айнтрахта".
В текущем сезоне Раков принял участие в 11 матчах в различных турнирах и забил пять мячей. На счету 20-летнего Батракова 22 матча и 14 голов.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
