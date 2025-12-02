Рейтинг@Mail.ru
В отношении клуба РПЛ открыли исполнительное производство о взыскании долга - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:41 02.12.2025 (обновлено: 15:51 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/pristavy-2059248547.html
В отношении клуба РПЛ открыли исполнительное производство о взыскании долга
В отношении клуба РПЛ открыли исполнительное производство о взыскании долга - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
В отношении клуба РПЛ открыли исполнительное производство о взыскании долга
Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении самарского футбольного клуба "Крылья Советов" о взыскании долга, превышающего сумму 928 млн... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T15:41:00+03:00
2025-12-02T15:51:00+03:00
футбол
самарская область
ростех
крылья советов
спорт
вокруг спорта
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792954307_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_e21aea8908fb4be14c1efca1278434a3.jpg
/20251130/krasnodar-2058749712.html
самарская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792954307_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_31f0565f764d5755d9616b97dcfe470d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
самарская область, ростех, крылья советов, спорт, вокруг спорта, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Самарская область, Ростех, Крылья Советов, Спорт, Вокруг спорта, Российская премьер-лига (РПЛ)
В отношении клуба РПЛ открыли исполнительное производство о взыскании долга

В отношении "Крыльев" открыли исполнительное производство о взыскании долга

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении самарского футбольного клуба "Крылья Советов" о взыскании долга, превышающего сумму 928 млн рублей, следует из информации, размещенной в Банке данных исполнительных производств.
Согласно материалам, производство было открыто 1 декабря на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября. Остаток долга клуба составляет 928 млн 347,8 тыс рублей.
В июле РИА Новости стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал" взыскал более 923 миллионов рублей с "Крыльев Советов". При этом ранее суд отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб был готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настоял на погашении в текущем году.
По информации представителей сторон, долг возник по двум кредитным договорам, которые "Крылья Советов" ранее заключили с Новикомбанком, подконтрольным "Ростеху". В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Представитель "РТ-Капитала" в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей. Отмечалось, что иск поступил в суд в январе, и что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, однако сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах. Истец сообщал, что "Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в "Ростех" за кредитной помощью, и "с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях". Однако, поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке.
Футбол. РПЛ Краснодар (Краснодар) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Дубль Сперцяна и гол Кордобы помогли "Краснодару" победить "Крылья Советов"
30 ноября, 16:06
 
ФутболСамарская областьРостехКрылья СоветовСпортВокруг спортаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала