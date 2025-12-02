Рейтинг@Mail.ru
Колесников сравнил олимпийского чемпиона по плаванию с Овечкиным
15:03 02.12.2025 (обновлено: 15:09 02.12.2025)
Колесников сравнил олимпийского чемпиона по плаванию с Овечкиным
Российский пловец Климент Колесников назвал четырехкратного олимпийского чемпиона Леона Маршана Александром Овечкиным в мире плавания. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025
Колесников сравнил олимпийского чемпиона по плаванию с Овечкиным

Леон Маршан. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский пловец Климент Колесников назвал четырехкратного олимпийского чемпиона Леона Маршана Александром Овечкиным в мире плавания.
Маршану 23 года. Он является самым титулованным французским пловцом в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира.
«
"Могу назвать француза Маршана Овечкиным в мире плавания. Он лучший сейчас. В сравнении с ним мы отстаем, конечно. Если его брать как единицу плавания. Больше таких не назову. Другие ребята плавают в основном индивидуальные дистанции. А таких, как он, нет", - сказал Колесников РИА Новости.
На чемпионате мира в Сингапуре Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием (1 минута 52,69 секунды). Предыдущий рекорд принадлежал американцу Райану Лохте (1.54,00) и держался с 2011 года.
Пенелопа Олексяк (слева) - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Олимпийскую чемпионку по плаванию отстранили на два года
25 ноября, 19:34
 
