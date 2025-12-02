Роднина предположила, как будут оценивать Петросян и Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что к российским спортсменам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпийских играх будут очень придирчиво относиться судьи, ведь в отсутствие россиян ряд федераций заметно улучшил свои позиции в мировом спорте и не хочет их терять.

"Они себя очень хорошо почувствовали. Посмотрите, где возникает больше всего выступлений против наших спортсменов, - там, где иностранные атлеты и федерации значительно улучшили свои позиции. О чем они раньше и мечтать-то не могли. И им нравится находиться на этих высоких местах. Но вы же понимаете, что достигать успехов - это одно, а терять их - совершенно другое", - добавила собеседница агентства.