Роднина предположила, как будут оценивать Петросян и Гуменника на Олимпиаде

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что к российским спортсменам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпийских играх будут очень придирчиво относиться судьи, ведь в отсутствие россиян ряд федераций заметно улучшил свои позиции в мировом спорте и не хочет их терять.
В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее сообщили, что Гуменник и Петросян получили приглашения для участия в Олимпийских играх 2026 года и их приняли. Специальная комиссия МОК по допуску (AINERP), оценивающая право на участие в Играх каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом, сочла Гуменника и Петросян соответствующими критериям допуска.
"Посмотри, как ты "умерла": Петросян оживает к Олимпиаде
23 ноября, 16:39
"И у ребят, и у девочек, и даже если говорить о танцах, мы потеряли какую-то свою национальную особенность. Прыгать-то мы научились, и прыгаем мы хорошо. А что касается всех наших программ и презентаций, то они еще не очень раскручены. И за это судьи могут цепляться, за артистичность, за художественное впечатление, если они не смогут цепляться за технику. Они будут очень четко смотреть уровни, потому что за четыре года без нас (иностранцы) нахватали медалей. И никто отказываться от этого не хочет", - сказала Роднина.
"Они себя очень хорошо почувствовали. Посмотрите, где возникает больше всего выступлений против наших спортсменов, - там, где иностранные атлеты и федерации значительно улучшили свои позиции. О чем они раньше и мечтать-то не могли. И им нравится находиться на этих высоких местах. Но вы же понимаете, что достигать успехов - это одно, а терять их - совершенно другое", - добавила собеседница агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. Помимо Петросян и Гуменника, на соревнования отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.
Петросян и Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде
1 декабря, 16:08