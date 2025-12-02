Рейтинг@Mail.ru
21:31 02.12.2025
Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной
Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной
Организаторы отказались от полноценной церемонии передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T21:31:00+03:00
2025-12-02T21:31:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026, афины, спорт
Репетиция зажжения олимпийского огня в Греции, архив
Репетиция зажжения олимпийского огня в Греции, архив - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Организаторы отказались от полноценной церемонии передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Греции.
Мероприятие запланировано на 4 декабря. Ожидается, что в Афинах в этот день будет сильный ливень и гроза.
Организаторы отказались от творческой программы церемонии и проведут только торжественную часть с участием меньшего числа участников. Передача олимпийского огня начнется в 11:00 по местному времени на стадионе "Панатинаикос". Эстафета огня в центре Афин также должна пройти по плану.
Огонь зимних Игр 2026 года зажгли 26 ноября в греческой Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Олимпийские игры. По традиции огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году церемонию перенесли в помещения Археологического музея Олимпии. Из-за облачной погоды огонь зажгли от лучей солнца на генеральной репетиции церемонии.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тихонов верит в успех лыжников из России на Олимпиаде-2026
Вчера, 19:13
 
