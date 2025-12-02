https://ria.ru/20251202/ogon-2059365098.html
Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной
Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной
Организаторы отказались от полноценной церемонии передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T21:31:00+03:00
2025-12-02T21:31:00+03:00
2025-12-02T21:31:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
афины
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91517/85/915178599_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_19370c73a9fc26392bb832a7128be3db.jpg
/20251202/tikhonov-2059335514.html
афины
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91517/85/915178599_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_5e028f4c211b8a7840003ea817155f22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, афины, спорт
Зимние Олимпийские игры 2026, Афины, Спорт
Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной
Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной из-за непогоды
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Организаторы отказались от полноценной церемонии передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Греции.
Мероприятие запланировано на 4 декабря. Ожидается, что в Афинах в этот день будет сильный ливень и гроза.
Организаторы отказались от творческой программы церемонии и проведут только торжественную часть с участием меньшего числа участников. Передача олимпийского огня начнется в 11:00 по местному времени на стадионе "Панатинаикос". Эстафета огня в центре Афин также должна пройти по плану.
Огонь зимних Игр 2026 года зажгли 26 ноября в греческой Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Олимпийские игры. По традиции огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году церемонию перенесли в помещения Археологического музея Олимпии. Из-за облачной погоды огонь зажгли от лучей солнца на генеральной репетиции церемонии.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.