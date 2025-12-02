Церемония передачи олимпийского огня будет укороченной

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Организаторы отказались от полноценной церемонии передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Греции.

Мероприятие запланировано на 4 декабря. Ожидается, что в Афинах в этот день будет сильный ливень и гроза.

Организаторы отказались от творческой программы церемонии и проведут только торжественную часть с участием меньшего числа участников. Передача олимпийского огня начнется в 11:00 по местному времени на стадионе "Панатинаикос". Эстафета огня в центре Афин также должна пройти по плану.

Огонь зимних Игр 2026 года зажгли 26 ноября в греческой Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Олимпийские игры. По традиции огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году церемонию перенесли в помещения Археологического музея Олимпии. Из-за облачной погоды огонь зажгли от лучей солнца на генеральной репетиции церемонии.