Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:53 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/nba-2059099211.html
"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков
"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков
"Бруклин Нетс" одержал домашнюю победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T07:53:00+03:00
2025-12-02T07:53:00+03:00
баскетбол
спорт
бруклин
егор демин
майкл портер
бруклин нетс
шарлотт хорнетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_126:32:947:494_1920x0_80_0_0_1523a29917b406327c4100c4fee4f650.jpg
/20251201/lejkers-2058833780.html
бруклин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_130:0:951:615_1920x0_80_0_0_1e63594e8e6f175ba4ba91fee2d54e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бруклин, егор демин, майкл портер, бруклин нетс, шарлотт хорнетс
Баскетбол, Спорт, Бруклин, Егор Демин, Майкл Портер, Бруклин Нетс, Шарлотт Хорнетс
"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков

"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал домашнюю победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась победой хозяев со счетом 116:103 (26:27, 33:32, 29:23, 28:21). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Нетс" Майкл Портер, набравший 35 очков. Его одноклубник Ник Клэкстон оформил дабл-дабл с 13 очками и 11 подборами. У "Хорнетс" больше всех очков набрал Кон Книппел (18), а Ламело Болл (12 очков + 14 передач) стал автором дабл-дабла.
НБА
02 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
116 : 103
Шарлотт
Календарь Турнирная таблица История встреч
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 26 минут 41 секунду. За это время он набрал 9 очков, сделал 1 подбор и отдал 4 результативные передачи. Россиянин реализовал 4 из 12 бросков с игры (1 из 3 трехочковых). Показатель полезности Демина составил "+15".
"Бруклин" (4 победы, 16 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, где "Шарлотт" (6 побед, 15 поражений) идет 12-м.
В следующем матче "Бруклин" сыграет с "Чикаго Буллз" в гостях в ночь на 4 декабря по московскому времени. "Шарлотт" тогда же встретится с "Нью-Йорк Никс" на паркете соперника.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича
Вчера, 08:17
 
БаскетболСпортБруклинЕгор ДеминМайкл ПортерБруклин НетсШарлотт Хорнетс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала