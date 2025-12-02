"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал домашнюю победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась победой хозяев со счетом 116:103 (26:27, 33:32, 29:23, 28:21). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Нетс" Майкл Портер, набравший 35 очков. Его одноклубник Ник Клэкстон оформил дабл-дабл с 13 очками и 11 подборами. У "Хорнетс" больше всех очков набрал Кон Книппел (18), а Ламело Болл (12 очков + 14 передач) стал автором дабл-дабла.
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 26 минут 41 секунду. За это время он набрал 9 очков, сделал 1 подбор и отдал 4 результативные передачи. Россиянин реализовал 4 из 12 бросков с игры (1 из 3 трехочковых). Показатель полезности Демина составил "+15".
"Бруклин" (4 победы, 16 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, где "Шарлотт" (6 побед, 15 поражений) идет 12-м.
В следующем матче "Бруклин" сыграет с "Чикаго Буллз" в гостях в ночь на 4 декабря по московскому времени. "Шарлотт" тогда же встретится с "Нью-Йорк Никс" на паркете соперника.