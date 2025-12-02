Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон стал первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Маккиннон провел в минувшем месяце 13 матчей и набрал 26 очков (11 голов + 15 результативных передач) и помог команде выиграть 11 из 13 встреч.

Второй звездой месяца лиги стал нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон, который провел 15 игр и также набрал 26 очков (13+13), став лучшим по голам и результативным действиям в ноябре.