Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:41 02.12.2025
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ
Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон стал первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
хоккей
джейсон робертсон
колорадо эвеланш
даллас старз
чикаго блэкхокс
национальная хоккейная лига (нхл)
нэтан маккиннон
джейсон робертсон, колорадо эвеланш, даллас старз, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл), нэтан маккиннон
Хоккей, Джейсон Робертсон, Колорадо Эвеланш, Даллас Старз, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нэтан Маккиннон
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ

Нападающий "Колорадо" Маккиннон признан первой звездой месяца в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Колорадо"Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон
Нападающий Колорадо Эвеланш Натан Маккиннон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Колорадо"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон стал первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Маккиннон провел в минувшем месяце 13 матчей и набрал 26 очков (11 голов + 15 результативных передач) и помог команде выиграть 11 из 13 встреч.
Второй звездой месяца лиги стал нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон, который провел 15 игр и также набрал 26 очков (13+13), став лучшим по голам и результативным действиям в ноябре.
Третьей звездой НХЛ признала форварда "Чикаго Блэкхокс" Коннора Бедарда, который в 14 матчах заработал 23 балла (10+13).
