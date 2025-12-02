https://ria.ru/20251202/makkinnon--2059372446.html
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ
Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон стал первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T22:41:00+03:00
2025-12-02T22:41:00+03:00
2025-12-02T22:41:00+03:00
хоккей
джейсон робертсон
колорадо эвеланш
даллас старз
чикаго блэкхокс
национальная хоккейная лига (нхл)
нэтан маккиннон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924913777_0:143:1080:751_1920x0_80_0_0_873ddacab930912819038e59a749cbe5.jpg
/20251202/khokkey-2059326193.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924913777_0:143:1080:953_1920x0_80_0_0_bbb0b89ae2e6f5ddc0859cc02f12818a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейсон робертсон, колорадо эвеланш, даллас старз, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл), нэтан маккиннон
Хоккей, Джейсон Робертсон, Колорадо Эвеланш, Даллас Старз, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нэтан Маккиннон
Нападающий "Колорадо" Маккиннон стал первой звездой месяца в НХЛ
Нападающий "Колорадо" Маккиннон признан первой звездой месяца в НХЛ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон стал первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Маккиннон провел в минувшем месяце 13 матчей и набрал 26 очков (11 голов + 15 результативных передач) и помог команде выиграть 11 из 13 встреч.
Второй звездой месяца лиги стал нападающий "Даллас Старз" Джейсон Робертсон, который провел 15 игр и также набрал 26 очков (13+13), став лучшим по голам и результативным действиям в ноябре.
Третьей звездой НХЛ признала форварда "Чикаго Блэкхокс" Коннора Бедарда, который в 14 матчах заработал 23 балла (10+13).