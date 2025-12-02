Рейтинг@Mail.ru
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников
13:24 02.12.2025 (обновлено: 13:49 02.12.2025)
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны. Апелляция была подана совместно с шестью спортсменами, в числе которых лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев. Также к ней присоединились Паралимпийский комитет России (ПКР) и шесть параатлетов.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
29 ноября, 18:01
По словам Дегтярева, CAS обязал FIS допустить российских лыжников в нейтральном статусе.
«
"Слушания состоялись 1 декабря, а итоговое решение оглашено 2 декабря. Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе. Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года", - написал Дегтярев.
"Важно, что это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе", - отметил глава ОКР.
Австрийский лыжник Мика Фермойлен - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян
19 ноября, 14:03
 
Лыжные гонкиСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация лыжного спорта (FIS)Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)СпортЛана ПрусаковаЕкатерина ТкаченкоМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Паралимпийский комитет России (ПКР)
 
