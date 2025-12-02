Рейтинг@Mail.ru
Коростелев ответил на критику Бородавко
Лыжные гонки
 
15:32 02.12.2025
Коростелев ответил на критику Бородавко
Коростелев ответил на критику Бородавко
Российский лыжник Савелий Коростелев, комментируя критику в его адрес со стороны старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, заявил РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Коростелев ответил на критику Бородавко

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев, комментируя критику в его адрес со стороны старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов подает молодым спортсменам неправильный пример своим поведением.
Ранее Коростелев усомнился, что Большунов является гордостью страны после нападения на Александра Бакурова в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). Бородавко в интервью "Спорт-Экспрессу" раскритиковал Коростелева, указав, что лыжник "сомневается в величии" Александра Большунова. Также специалист предложил дать оценку Коростелеву, если действия олимпийского чемпиона "перечеркивает все остальное".
«
"Для меня этот поступок не перечеркивает все, что было до, но я считаю, что спортсмен такого уровня не имеет права подавать такой пример и показывать такое поведение для молодых лыжников", - сказал Коростелев.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье в ФЛГР сообщили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
Роднина призвала не наказывать Большунова "слишком сильно"
1 декабря, 15:10
