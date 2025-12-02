Австрийский лыжник порадовался за Коростелева после допуска россиян

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Австриец Мика Фермойлен, комментируя допуск российских лыжников к участию в международных соревнованиях, заявил, что рад за Савелия Коростелева, отметив, что они виделись несколько раз и россиянин ему понравился.