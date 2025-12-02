Рейтинг@Mail.ru
Австрийский лыжник порадовался за Коростелева после допуска россиян
20:52 02.12.2025
Австрийский лыжник порадовался за Коростелева после допуска россиян
Австриец Мика Фермойлен, комментируя допуск российских лыжников к участию в международных соревнованиях, заявил, что рад за Савелия Коростелева, отметив, что...
2025
Австрийский лыжник порадовался за Коростелева после допуска россиян

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Австриец Мика Фермойлен, комментируя допуск российских лыжников к участию в международных соревнованиях, заявил, что рад за Савелия Коростелева, отметив, что они виделись несколько раз и россиянин ему понравился.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
«
"Исключение по национальному признаку - это определение расизма. Очень рад за Коростелева. Молодые российские лыжники говорят по-английски, ищут контакт и хотят дружить. Мы встречались несколько раз, этот парень мне нравится", - приводит слова Фермойлена VG.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов жестко наказан за хамство. Почему не пощадили "гордость страны"?
