Экс-глава Федерации кикбоксинга Брянской области умер в зоне СВО
Единоборства
 
20:20 02.12.2025
Экс-глава Федерации кикбоксинга Брянской области умер в зоне СВО
2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший руководитель Федерации кикбоксинга Брянской области Олег Панин скончался, находясь в зоне проведения СВО, сообщается в Telegram-канале Федерации кикбоксинга России.
Отмечается, что причиной смерти Панина стала остановка сердца.
"Его путь в кикбоксинге был, возможно, не самым долгим, но значимость и масштаб его вклада невозможно переоценить. Вечная память Олегу Картлосовичу Панину. Светлая ему память и вечный покой", - говорится в сообщении федерации.
"Судьба всегда распоряжается по-своему… Но когда так неожиданно уходят люди, которые делом подтверждали свою преданность спорту, - это огромная потеря. Это боль, пустота и скорбь для всех, кто его знал", - добавляется в некрологе.
 
