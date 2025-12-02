Экс-глава Федерации кикбоксинга Брянской области умер в зоне СВО

"Его путь в кикбоксинге был, возможно, не самым долгим, но значимость и масштаб его вклада невозможно переоценить. Вечная память Олегу Картлосовичу Панину. Светлая ему память и вечный покой", - говорится в сообщении федерации.

"Судьба всегда распоряжается по-своему… Но когда так неожиданно уходят люди, которые делом подтверждали свою преданность спорту, - это огромная потеря. Это боль, пустота и скорбь для всех, кто его знал", - добавляется в некрологе.