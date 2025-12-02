Рейтинг@Mail.ru
Россиянин сменил клуб НХЛ
Хоккей
 
18:42 02.12.2025
Россиянин сменил клуб НХЛ
Россиянин сменил клуб НХЛ
Российский нападающий Никита Александров перешел из клуба "Сент-Луис Блюз" в "Лос-Анджелес Кингз" в результате обмена, сообщается на сайте Национальной... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Россиянин сменил клуб НХЛ

"Сент-Луис" обменял Александрова на Томаса из "Лос-Анджелеса"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский нападающий Никита Александров перешел из клуба "Сент-Луис Блюз" в "Лос-Анджелес Кингз" в результате обмена, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Сент-Луис" в обмен получил 25-летнего канадского нападающего Акила Томаса, который в текущем сезоне выступал в составе фарм-клуба "Кингз" в АХЛ "Онтарио Рейн" и набрал 13 (4 гола + 9 передач) очков в 19 матчах сезона. Отмечается, что Томас будет выступать в составе фарм-клуба "Блюз" в АХЛ - "Спрингфилд Тандербердс".
Александрову 25 лет. Он был выбран "Блюз" во втором раунде под общим 62-м номером на драфте НХЛ 2019 года. Всего в его активе 51 матч в НХЛ в составе "Сент-Луиса" и 9 (3+6) набранных очков.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Российский хоккеист дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца
