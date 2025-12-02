https://ria.ru/20251202/khokkey-2059326193.html
Россиянин сменил клуб НХЛ
Россиянин сменил клуб НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Россиянин сменил клуб НХЛ
Российский нападающий Никита Александров перешел из клуба "Сент-Луис Блюз" в "Лос-Анджелес Кингз" в результате обмена, сообщается на сайте Национальной... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T18:42:00+03:00
2025-12-02T18:42:00+03:00
2025-12-02T19:03:00+03:00
хоккей
спорт
сент-луис блюз
лос-анджелес кингз
никита александров
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921735018_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1d9a28fae3e2fd16a2600dc30c894ae2.jpg
/20251202/khokkey-2059088770.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921735018_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_aa8b51f6a9eb2f970f776244b72e6f06.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сент-луис блюз, лос-анджелес кингз, никита александров, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сент-Луис Блюз, Лос-Анджелес Кингз, Никита Александров, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Россиянин сменил клуб НХЛ
"Сент-Луис" обменял Александрова на Томаса из "Лос-Анджелеса"