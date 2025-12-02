Хаджар станет партнером Ферстаппена по "Ред Булл"

https://ria.ru/20251202/khadzhar-2059335080.html
Француз Исак Хаджар с 2026 года станет представлять "Ред Булл", сообщается на сайте команды "Формулы-1". РИА Новости Спорт, 02.12.2025
спорт, макс ферстаппен, юки цунода, ред булл рейсинг
Формула-1, Спорт, Макс Ферстаппен, Юки Цунода, Ред Булл Рейсинг
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Француз Исак Хаджар с 2026 года станет представлять "Ред Булл", сообщается на сайте команды "Формулы-1".
Его партнером будет четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен. Хаджар заменит японца Юки Цуноду, который станет тестовым и резервным пилотом команды.
В текущем, дебютном для себя сезоне Хаджар набрал 51 очко и за гонку до конца чемпионата располагается на 10-й строчке в зачете пилотов. В 2026 году 21-летнего француза в Racing Bulls сменит 18-летний британец Арвид Линдблад, вторым гонщиком команды останется новозеландец Лиам Лоусон.