Хаджар станет партнером Ферстаппена по "Ред Булл"

Его партнером будет четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен. Хаджар заменит японца Юки Цуноду, который станет тестовым и резервным пилотом команды.

В текущем, дебютном для себя сезоне Хаджар набрал 51 очко и за гонку до конца чемпионата располагается на 10-й строчке в зачете пилотов. В 2026 году 21-летнего француза в Racing Bulls сменит 18-летний британец Арвид Линдблад, вторым гонщиком команды останется новозеландец Лиам Лоусон.