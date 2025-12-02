Рейтинг@Mail.ru
Хаджар станет партнером Ферстаппена по "Ред Булл"
Формула-1
 
19:10 02.12.2025
Хаджар станет партнером Ферстаппена по "Ред Булл"
Француз Исак Хаджар с 2026 года станет представлять "Ред Булл", сообщается на сайте команды "Формулы-1".
формула-1
спорт
макс ферстаппен
юки цунода
ред булл рейсинг
Хаджар станет партнером Ферстаппена по "Ред Булл"

Хаджар сменит Цуноду и будет партнером Ферстаппена по "Ред Булл" в сезоне-2026

© Фото : Соцсети спортсменаПилот "Ред Булл" Исак Хаджар
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Француз Исак Хаджар с 2026 года станет представлять "Ред Булл", сообщается на сайте команды "Формулы-1".
Его партнером будет четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен. Хаджар заменит японца Юки Цуноду, который станет тестовым и резервным пилотом команды.
В текущем, дебютном для себя сезоне Хаджар набрал 51 очко и за гонку до конца чемпионата располагается на 10-й строчке в зачете пилотов. В 2026 году 21-летнего француза в Racing Bulls сменит 18-летний британец Арвид Линдблад, вторым гонщиком команды останется новозеландец Лиам Лоусон.
 
