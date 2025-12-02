Рейтинг@Mail.ru
Двукратный олимпийский чемпион войдет в Зал славы фигурного катания США
Фигурное катание
 
23:07 02.12.2025
Двукратный олимпийский чемпион войдет в Зал славы фигурного катания США
Двукратный олимпийский чемпион Натан Чен будет включен в Зал славы фигурного катания США, сообщается на сайте федерации фигурного катания страны. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
натан чен, рафаэль арутюнян, илья малинин
Фигурное катание, Спорт, Натан Чен, Рафаэль Арутюнян, Илья Малинин
Двукратный олимпийский чемпион войдет в Зал славы фигурного катания США

Чен и его тренер Арутюнян войдут в Зал славы фигурного катания США

Натан Чен
 Натан Чен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Натан Чен. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Натан Чен будет включен в Зал славы фигурного катания США, сообщается на сайте федерации фигурного катания страны.
Торжественная церемония включения пройдет 9 января в Сент-Луисе.
Помимо него, в зал славы войдут его тренер, уроженец Тбилиси Рафаэль Арутюнян, который сейчас работает с двукратным чемпионом мира Ильей Малининым, а также судья Джозеф Инман, участвовавший в создании современной системы подсчета очков в фигурном катании.
Чену 26 лет, он является двукратным победителем Олимпиады в Пекине и бронзовым призером Игр в Пхёнчхане. Также на его счету три золотые медали чемпионатов мира. Американцу принадлежат рекорды по очкам в короткой и по сумме программ.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу
1 декабря, 14:16
 
Фигурное катание
 
