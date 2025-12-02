https://ria.ru/20251202/katanie-2059375077.html
Двукратный олимпийский чемпион войдет в Зал славы фигурного катания США
Двукратный олимпийский чемпион Натан Чен будет включен в Зал славы фигурного катания США, сообщается на сайте федерации фигурного катания страны. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
фигурное катание
спорт
натан чен
рафаэль арутюнян
илья малинин
Чен и его тренер Арутюнян войдут в Зал славы фигурного катания США