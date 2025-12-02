В Госдуме заявили, что попытки ограничения атлетов из России разбиваются

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Любые попытки несправедливого ограничения российских спортсменов разбиваются о правовую базу, как лед под натиском силы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о полном исключении российских лыжников противоречит уставу организации, предусматривающему политическую нейтральность.

« "Для России это уже третья крупная победа в зимних видах спорта, которая доказывает: любые попытки несправедливого ограничения спортсменов разбиваются о правовую базу, как лед под натиском силы", - сказал Хамитов

Он отметил, что для страны и всей спортивной команды это знак того, что труд, мастерство и честная игра всегда сильнее административных запретов.

« "Это вдохновение для молодых спортсменов, пример того, что справедливость и упорство всегда найдут путь к вершине", - добавил политик.

По словам Хамитова эта судебная победа, словно сильный ветер, раздувающий паруса российских лыжников и сноубордистов: она возвращает уверенность, снимает барьеры и позволяет двигаться вперед без ограничений.