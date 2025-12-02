Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что попытки ограничения атлетов из России разбиваются
16:32 02.12.2025
В Госдуме заявили, что попытки ограничения атлетов из России разбиваются
В Госдуме заявили, что попытки ограничения атлетов из России разбиваются
Любые попытки несправедливого ограничения российских спортсменов разбиваются о правовую базу, как лед под натиском силы, заявил РИА Новости зампред комитета... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T16:32:00+03:00
2025-12-02T16:35:00+03:00
спорт, амир хамитов, михаил дегтярев, спортивный арбитражный суд (cas), госдума рф, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Амир Хамитов, Михаил Дегтярев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Госдума РФ, Олимпийский комитет России (ОКР)
В Госдуме заявили, что попытки ограничения атлетов из России разбиваются

Хамитов: попытки ограничения российских спортсменов разбиваются, как лед

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Любые попытки несправедливого ограничения российских спортсменов разбиваются о правовую базу, как лед под натиском силы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о полном исключении российских лыжников противоречит уставу организации, предусматривающему политическую нейтральность.
"Для России это уже третья крупная победа в зимних видах спорта, которая доказывает: любые попытки несправедливого ограничения спортсменов разбиваются о правовую базу, как лед под натиском силы", - сказал Хамитов.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
6 ноября, 14:37
Он отметил, что для страны и всей спортивной команды это знак того, что труд, мастерство и честная игра всегда сильнее административных запретов.
"Это вдохновение для молодых спортсменов, пример того, что справедливость и упорство всегда найдут путь к вершине", - добавил политик.
По словам Хамитова эта судебная победа, словно сильный ветер, раздувающий паруса российских лыжников и сноубордистов: она возвращает уверенность, снимает барьеры и позволяет двигаться вперед без ограничений.
Во вторник министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил в соцсетях, что CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Суд обязал допустить российских лыжников в нейтральном статусе, а российских параатлетов - к участию в соревнованиях с национальной символикой.
X зимние Паралимпийские игры. Лыжная гонка. 20 км - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CAS обязал FIS допустить паралимпийцев из России с флагом и гимном
Вчера, 14:03
 
Спорт Амир Хамитов Михаил Дегтярев Спортивный арбитражный суд (CAS) Госдума РФ Олимпийский комитет России (ОКР)
 
