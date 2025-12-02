Рейтинг@Mail.ru
Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы"
Футбол
Футбол
 
20:10 02.12.2025 (обновлено: 20:20 02.12.2025)
Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы"
Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы"
Французская футбольная лига (LFP) осудила избиение болельщиками "Ниццы" игроков клуба и заявила о недопустимости подобного поведения. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
спорт
терем моффи
жереми бога
ницца
чемпионат франции по футболу (лига 1)
lfp
футбол
скандал
спорт, терем моффи, жереми бога, ницца, чемпионат франции по футболу (лига 1), lfp, скандал, вокруг спорта
Спорт, Терем Моффи, Жереми Бога, Ницца, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), LFP, Футбол, скандал, Вокруг спорта
Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы"

Французская футбольная лига осудила избиение игроков болельщиками "Ниццы"

© Соцсети "Ниццы"Болельщики Ниццы
Болельщики Ниццы
© Соцсети "Ниццы"
Болельщики Ниццы. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Французская футбольная лига (LFP) осудила избиение болельщиками "Ниццы" игроков клуба и заявила о недопустимости подобного поведения.
В воскресенье стало известно, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов после того, как команда проиграла шесть матчей подряд в различных турнирах. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами нападающих Жереми Бога и Терема Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за "Ниццу". Позднее стало известно, что Бога и Моффи получили травмы по итогам инцидента и подали заявления в полицию.
«
"LFP самым решительным образом осуждает акты насилия, совершенные в отношении игроков и персонала "Ниццы". Нападение является неприемлемым и подрывает ценности футбола. LFP заявляет, что присоединится в качестве гражданского истца к жалобам, поданным игроками, чтобы оказать им полную поддержку и способствовать проведению полного расследования этих серьезных инцидентов. LFP выражает свою полную поддержку пострадавшим игрокам и самому клубу "Ницца" и подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности всех, кто связан с футболом", - говорится в заявлении на сайте организации.
"Ницца" занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1, проиграв последние четыре матча в чемпионате Франции. Также "орлята" замыкают таблицу основного этапа Лиги Европы с пятью поражениями в пяти турах.
ФутболСпортТерем МоффиЖереми БогаНиццаЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)LFPскандалВокруг спорта
 
