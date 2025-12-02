Французская футбольная лига осудила избиение игроков фанатами "Ниццы"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Французская футбольная лига (LFP) осудила избиение болельщиками "Ниццы" игроков клуба и заявила о недопустимости подобного поведения.
В воскресенье стало известно, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов после того, как команда проиграла шесть матчей подряд в различных турнирах. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами нападающих Жереми Бога и Терема Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за "Ниццу". Позднее стало известно, что Бога и Моффи получили травмы по итогам инцидента и подали заявления в полицию.
"LFP самым решительным образом осуждает акты насилия, совершенные в отношении игроков и персонала "Ниццы". Нападение является неприемлемым и подрывает ценности футбола. LFP заявляет, что присоединится в качестве гражданского истца к жалобам, поданным игроками, чтобы оказать им полную поддержку и способствовать проведению полного расследования этих серьезных инцидентов. LFP выражает свою полную поддержку пострадавшим игрокам и самому клубу "Ницца" и подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности всех, кто связан с футболом", - говорится в заявлении на сайте организации.
"Ницца" занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1, проиграв последние четыре матча в чемпионате Франции. Также "орлята" замыкают таблицу основного этапа Лиги Европы с пятью поражениями в пяти турах.