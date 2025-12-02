Два футболиста хотят покинуть "Ниццу" после нападения фанатов, сообщают СМИ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Форварды французского футбольного клуба "Ницца" ивуариец Жереми Бога и нигериец Терем Моффи, которые ранее подверглись нападению со стороны болельщиков, хотят покинуть команду, сообщает RMC Sport.
В воскресенье стало известно, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов после того, как команда проиграла шесть матчей подряд в различных турнирах. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами Бога и Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за "Ниццу". Позднее стало известно, что Бога и Моффи получили травмы по итогам инцидента и подали заявления в полицию.
По информации издания, оба футболиста больше не хотят выступать в составе "Ниццы". 28-летний Бога играет за клуб с лета 2023 года. Моффи 26 лет, он также перешел в команду летом 2023 года. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2027 года.
"Ницца" занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1, проиграв последние четыре матча в чемпионате Франции. Также "орлята" замыкают таблицу основного этапа Лиги Европы с пятью поражениями в пяти турах.