Два футболиста хотят покинуть "Ниццу" после нападения фанатов, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Футбол
 
19:22 02.12.2025
Два футболиста хотят покинуть "Ниццу" после нападения фанатов, сообщают СМИ
Два футболиста хотят покинуть "Ниццу" после нападения фанатов, сообщают СМИ
Два футболиста хотят покинуть "Ниццу" после нападения фанатов, сообщают СМИ

RMC Sport: Бога и Моффи не хотят выступать за "Ниццу" после нападения фанатов

© пресс-служба клуба "Ницца"Полузащитник "Ниццы" Жереми Бога
© пресс-служба клуба "Ницца"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Форварды французского футбольного клуба "Ницца" ивуариец Жереми Бога и нигериец Терем Моффи, которые ранее подверглись нападению со стороны болельщиков, хотят покинуть команду, сообщает RMC Sport.
В воскресенье стало известно, что болельщики "Ниццы" напали на футболистов после того, как команда проиграла шесть матчей подряд в различных турнирах. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами Бога и Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за "Ниццу". Позднее стало известно, что Бога и Моффи получили травмы по итогам инцидента и подали заявления в полицию.
По информации издания, оба футболиста больше не хотят выступать в составе "Ниццы". 28-летний Бога играет за клуб с лета 2023 года. Моффи 26 лет, он также перешел в команду летом 2023 года. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2027 года.
"Ницца" занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1, проиграв последние четыре матча в чемпионате Франции. Также "орлята" замыкают таблицу основного этапа Лиги Европы с пятью поражениями в пяти турах.
Ницца - Осер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Два футболиста "Ниццы" получили травмы из-за нападения фанатов
Вчера, 11:36
 
Футбол
 
