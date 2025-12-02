Два футболиста хотят покинуть "Ниццу" после нападения фанатов, сообщают СМИ

По информации издания, оба футболиста больше не хотят выступать в составе "Ниццы". 28-летний Бога играет за клуб с лета 2023 года. Моффи 26 лет, он также перешел в команду летом 2023 года. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2027 года.