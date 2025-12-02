Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов

«

"Информация, которой я располагаю - но это еще не факт, - заключается в том, что ни один из этих, так сказать, известных нам спортсменов не находится в списке нейтральных атлетов. То есть, например, успешные российские лыжники, насколько мне известно в данный момент, не соответствуют статусу нейтральных спортсменов. Это прямо означает, что они связаны с армией, и поэтому статус нейтрального спортсмена к ним не применяется", - цитирует Ууситало Yle.fi.