Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов
Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мартти Ууситало заявил, что, по его информации, трехкратного олимпийского чемпиона... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T18:12:00+03:00
2025-12-02T18:12:00+03:00
2025-12-02T19:03:00+03:00
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов
Член правления FIS заявил, что Большунова нет среди нейтральных спортсменов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мартти Ууситало заявил, что, по его информации, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и других именитых российских лыжников нет в числе претендентов на получение нейтрального статуса.
Во вторник CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
По словам Ууситало, FIS уже получила список российских и белорусских нейтральных спортсменов, и там отсутствует имя Большунова.
"Информация, которой я располагаю - но это еще не факт, - заключается в том, что ни один из этих, так сказать, известных нам спортсменов не находится в списке нейтральных атлетов. То есть, например, успешные российские лыжники, насколько мне известно в данный момент, не соответствуют статусу нейтральных спортсменов. Это прямо означает, что они связаны с армией, и поэтому статус нейтрального спортсмена к ним не применяется", - цитирует Ууситало Yle.fi.
Ууситало также сообщил, что для российских лыжников имеются лишь по одной мужской и женской квотах для участия на Олимпиаде. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.