Рейтинг@Mail.ru
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:12 02.12.2025 (обновлено: 19:03 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/fis--2059315545.html
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов
Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мартти Ууситало заявил, что, по его информации, трехкратного олимпийского чемпиона... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T18:12:00+03:00
2025-12-02T19:03:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
международная федерация лыжного спорта (fis)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911246461_0:331:2838:1927_1920x0_80_0_0_0ea079d836f0749710b0fed2a095584a.jpg
/20251202/sorin-2059314787.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911246461_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_35eb4dc41c36ee1100b1bf2a00a706bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры, международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Член правления FIS ответил, есть ли Большунов среди нейтральных атлетов

Член правления FIS заявил, что Большунова нет среди нейтральных спортсменов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПредсезонный сбор команды России по лыжным гонкам
Предсезонный сбор команды России по лыжным гонкам - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мартти Ууситало заявил, что, по его информации, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и других именитых российских лыжников нет в числе претендентов на получение нейтрального статуса.
Во вторник CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
По словам Ууситало, FIS уже получила список российских и белорусских нейтральных спортсменов, и там отсутствует имя Большунова.
«
"Информация, которой я располагаю - но это еще не факт, - заключается в том, что ни один из этих, так сказать, известных нам спортсменов не находится в списке нейтральных атлетов. То есть, например, успешные российские лыжники, насколько мне известно в данный момент, не соответствуют статусу нейтральных спортсменов. Это прямо означает, что они связаны с армией, и поэтому статус нейтрального спортсмена к ним не применяется", - цитирует Ууситало Yle.fi.
Ууситало также сообщил, что для российских лыжников имеются лишь по одной мужской и женской квотах для участия на Олимпиаде. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.
Лыжники сборной России Глеб Ретивых и Александр Большунов на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Дрездене - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS
Вчера, 18:10
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновСпортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игрыМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала