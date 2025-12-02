https://ria.ru/20251202/fis--2059292636.html
Международная лыжная федерация признала решение CAS по России
Международная лыжная федерация признала решение CAS по России
FIS признала решение CAS по российским спортсменам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и просит российских спортсменов отправить заявки на получение нейтрального статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе FIS.
Во вторник CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
"FIS признала решение CAS. Все спортсмены, которых коснулось это решение, и которые имеют право запросить нейтральный статус, должны отправить запрос на электронную почту", - говорится в заявлении.
Согласно критериям допуска, нейтральный статус смогут получить спортсмены, которые не связаны с вооруженными силами и силовыми структурами России или Белоруссии, а также не выражают поддержку СВО. Спортсмены смогут принимать участие только в индивидуальных соревнованиях.
Атлеты и персонал должны подать свои заявки на получение нейтрального статуса в FIS, после чего окончательное решение по допуску примет комиссия по рассмотрению соответствия требованиям индивидуальных нейтральных атлетов, в которую входят генеральный секретарь FIS Мишель Вион, независимый эксперт по спортивной этике и сотрудник администрации FIS, который представит отчет о внешней комплексной проверке и антидопинговом статусе.
FIS будет публиковать списки допущенных атлетов на своем сайте. Также, согласно решению совета FIS, баллы, полученные на соревнованиях спортсменами из России и Белоруссии, будут защищены до июня 2026 года.