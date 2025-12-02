https://ria.ru/20251202/fernandes-2059176030.html
Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего
Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего
2025-12-02T12:51:00+03:00
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главный тренер "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что российский защитник Егор Демин заметно прибавил с момента своего дебюта в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Клуб "Бруклин Нетс" дома обыграл "Шарлотт Хорнетс" со счетом 116:103, Демин набрал девять очков.
«
"Я думаю, ему сейчас комфортнее. Он всегда играет так, словно он неотъемлемая часть команды, и это здорово. Я помню еще с предсезонного матча в Торонто, как он сыграл и сразу же продемонстрировал, почему мы так рассчитываем на него, как он ведет себя на площадке. Дело не только в набирании очков, но и в том, как он видит площадку, его способность ускоряться, совершать подборы. Мы видим, насколько он стал лучше с первого дня. Прошло почти 20 игр, и мы все еще хотим видеть больше и лучше. И это касается не только его, но и всей команды", - заявил Фернандес на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице YES Network в соцсети X.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 17 матчей, в которых в среднем набирал 8,5 очков, 3,5 ассистов и 3,7 подборов.