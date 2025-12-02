Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего

«

"Я думаю, ему сейчас комфортнее. Он всегда играет так, словно он неотъемлемая часть команды, и это здорово. Я помню еще с предсезонного матча в Торонто, как он сыграл и сразу же продемонстрировал, почему мы так рассчитываем на него, как он ведет себя на площадке. Дело не только в набирании очков, но и в том, как он видит площадку, его способность ускоряться, совершать подборы. Мы видим, насколько он стал лучше с первого дня. Прошло почти 20 игр, и мы все еще хотим видеть больше и лучше. И это касается не только его, но и всей команды", - заявил Фернандес на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице YES Network в соцсети X.