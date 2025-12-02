Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего
12:51 02.12.2025
Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего
Главный тренер "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что российский защитник Егор Демин заметно прибавил с момента своего дебюта в команде Национальной...
спорт, егор демин, бруклин нетс, шарлотт хорнетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Шарлотт Хорнетс, НБА
Тренер "Бруклина" заявил, что Демин прибавляет, но он ждет от него большего

Тренер "Бруклина" Фернандес заявил, что ждет от Демина большего прогресса

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главный тренер "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что российский защитник Егор Демин заметно прибавил с момента своего дебюта в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Клуб "Бруклин Нетс" дома обыграл "Шарлотт Хорнетс" со счетом 116:103, Демин набрал девять очков.
«
"Я думаю, ему сейчас комфортнее. Он всегда играет так, словно он неотъемлемая часть команды, и это здорово. Я помню еще с предсезонного матча в Торонто, как он сыграл и сразу же продемонстрировал, почему мы так рассчитываем на него, как он ведет себя на площадке. Дело не только в набирании очков, но и в том, как он видит площадку, его способность ускоряться, совершать подборы. Мы видим, насколько он стал лучше с первого дня. Прошло почти 20 игр, и мы все еще хотим видеть больше и лучше. И это касается не только его, но и всей команды", - заявил Фернандес на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице YES Network в соцсети X.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 17 матчей, в которых в среднем набирал 8,5 очков, 3,5 ассистов и 3,7 подборов.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал девять очков
