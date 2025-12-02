Легенда ЦСКА раскрыл настоящий возраст на детекторе лжи

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире шоу Fonbet выяснил, что бывший нападающий "красно-синих" Сейду Думбия скрывал свой истинный возраст.

В ходе проверки на полиграфе участники выпуска пришли к выводу, что спортсмену (официальный возраст – 37 лет) идет 44-й год.

— Вам больше 40 лет?

— Думбия: Нет. (Ложь) Это невозможно!

— Вам больше 45 лет?

— Думбия: Нет. (Правда)

— Вам больше 42?

— Думбия: Нет. (Ложь)

— Слуцкий: Сейду больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ: он 1982 или 1983 года рождения.

— Финальный вопрос: вам 43?

— Думбия: Нет. (Ложь)