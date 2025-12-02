Рейтинг@Mail.ru
01:05 02.12.2025 (обновлено: 01:08 02.12.2025)
Легенда ЦСКА раскрыл настоящий возраст на детекторе лжи
Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире шоу Fonbet выяснил, что бывший нападающий "красно-синих" Сейду Думбия скрывал свой истинный возраст. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
спорт, пфк цска, сейду думбия, вокруг спорта, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Сейду Думбия, Вокруг спорта, Леонид Слуцкий (Тренер)
МОСКВА, 2 дек РИА Новости. Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире шоу Fonbet выяснил, что бывший нападающий "красно-синих" Сейду Думбия скрывал свой истинный возраст.
В ходе проверки на полиграфе участники выпуска пришли к выводу, что спортсмену (официальный возраст – 37 лет) идет 44-й год.
— Вам больше 40 лет?
Думбия: Нет. (Ложь) Это невозможно!
— Вам больше 45 лет?
Думбия: Нет. (Правда)
— Вам больше 42?
Думбия: Нет. (Ложь)
Слуцкий: Сейду больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ: он 1982 или 1983 года рождения.
— Финальный вопрос: вам 43?
Думбия: Нет. (Ложь)
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. В 2015-м он вернулся в московский клуб на один сезон на правах аренды. В составе армейцев стал трехкратным чемпионом России, два раза выигрывал Кубок и один раз - Суперкубок страны, становился лучшим футболистом России 2011 и 2014 годов.
ФутболСпортПФК ЦСКАСейду ДумбияВокруг спортаЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
