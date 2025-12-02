https://ria.ru/20251202/dumbiya--2059075596.html
Легенда ЦСКА раскрыл настоящий возраст на детекторе лжи
Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире шоу Fonbet выяснил, что бывший нападающий "красно-синих" Сейду Думбия скрывал свой истинный возраст. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире шоу Fonbet выяснил, что бывший нападающий "красно-синих" Сейду Думбия скрывал свой истинный возраст.
В ходе проверки на полиграфе участники выпуска пришли к выводу, что спортсмену (официальный возраст – 37 лет) идет 44-й год.
— Думбия: Нет. (Ложь) Это невозможно!
— Слуцкий: Сейду больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ: он 1982 или 1983 года рождения.
— Финальный вопрос: вам 43?
Думбия
выступал за ЦСКА
с 2010 по 2014 год. В 2015-м он вернулся в московский клуб на один сезон на правах аренды. В составе армейцев стал трехкратным чемпионом России
, два раза выигрывал Кубок и один раз - Суперкубок страны, становился лучшим футболистом России 2011 и 2014 годов.