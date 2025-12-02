Рейтинг@Mail.ru
Дорошко заявила, что была бы рада возвращению Колесниченко в большой спорт
13:41 02.12.2025
Дорошко заявила, что была бы рада возвращению Колесниченко в большой спорт
Дорошко заявила, что была бы рада возвращению Колесниченко в большой спорт
2025
Дорошко заявила, что была бы рада возвращению Колесниченко в большой спорт

Майя Дорошко во время выступления
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что была бы рада возвращению трехкратной олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко в профессиональный спорт.
Колесниченко 26 ноября объявила о завершении карьеры. На счету 32-летней спортсменки три золотые олимпийские награды, 16 золотых медалей чемпионатов мира и 11 побед на чемпионатах Европы.
«
"Если бы был вариант, что Света вернется, я была бы в восторге. С ней начиналась моя карьера в дуэте, Света меня многому научила. Она очень сильная спортсменка, мне нравилось с ней работать. Но сейчас новый опыт. Пришли молодые девочки. Я начала замечать, что с ними становлюсь более энергичной. Я как энергетический вампир, подпитываюсь их энергией. Работа у нас тоже идет очень плодотворно, мы хорошо общаемся, на тренировках дружелюбная атмосфера", - сказала Дорошко.
На чемпионате мира 2025 года в Сингапуре Дорошко в дуэте с Татьяной Гайдай завоевала две бронзовые медали в соревнованиях дуэтов - в технической и произвольной программах.
"Сейчас я в статусе самой опытной спортсменки. Конечно, чувствуется большая ответственность. Надо быть всегда лучше всех. А я могу задуматься, ошибиться, не так понять, не услышать. Я такая, глуховатая. Но стараюсь соответствовать, не пропускать тренировки и помогать девочкам чем могу, делиться опытом", - добавила 26-летняя синхронистка.
П/к по итогам ЧМ – 2019 по водным видам спорта - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трижды выигрывавшая Олимпиаду синхронистка Колесниченко завершила карьеру
26 ноября, 12:12
 
