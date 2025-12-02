Дорошко заявила, что была бы рада возвращению Колесниченко в большой спорт

«

"Если бы был вариант, что Света вернется, я была бы в восторге. С ней начиналась моя карьера в дуэте, Света меня многому научила. Она очень сильная спортсменка, мне нравилось с ней работать. Но сейчас новый опыт. Пришли молодые девочки. Я начала замечать, что с ними становлюсь более энергичной. Я как энергетический вампир, подпитываюсь их энергией. Работа у нас тоже идет очень плодотворно, мы хорошо общаемся, на тренировках дружелюбная атмосфера", - сказала Дорошко.