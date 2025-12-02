Рейтинг@Mail.ru
НБА назвала лучших игроков недели
Баскетбол
 
00:14 02.12.2025
НБА назвала лучших игроков недели
НБА назвала лучших игроков недели
Лука Дончич из "Лос-Анджелес Лейкерс" и Джейлен Брансон из "Нью-Йорк Никс" стали лучшими игроками шестой недели регулярного чемпионата Национальной...
2025-12-02T00:14:00+03:00
2025-12-02T00:14:00+03:00
баскетбол
спорт
джейлен брансон
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
нью-йорк никс
спорт, джейлен брансон, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, нью-йорк никс
Баскетбол, Спорт, Джейлен Брансон, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Нью-Йорк Никс
НБА назвала лучших игроков недели

Дончич и Брансон признаны лучшими игроками недели в НБА

© Соцсети баскетболистаЛука Дончич
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Соцсети баскетболиста
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лука Дончич из "Лос-Анджелес Лейкерс" и Джейлен Брансон из "Нью-Йорк Никс" стали лучшими игроками шестой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть все три матча недели, в среднем набирая 37,3 очка, совершая 8,7 подбора и отдавая 10,3 передачи.
Брансон выиграл с "Никс" все четыре матча и стал лучшим игроком Востока. В среднем на его счету 28,8 очка, 3,0 подбора и 4,5 передачи.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Лейкерс" обыграли "Нью-Орлеан" в матче НБА благодаря дабл-даблу Дончича
Баскетбол
 
