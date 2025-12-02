FIS может создать преграды после решения CAS, считает юрист

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) должна исполнить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), но может создать административные преграды для допуска российских спортсменов до международных стартов, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Это решение обязательно для FIS, поскольку федерация являлась стороной апелляции, и она обязана его исполнять. Могут ли они его не исполнять? Нет, они должны его выполнить. Теоретически они могут попытаться обжаловать решение в Швейцарии, но это крайне маловероятно. Думаю, шансов на это практически нет", - сказала Анцелиович.
"Хотя это не мешает FIS создавать административные препоны. Например, месяца два создавать комиссию по выдаче статуса. Но с учетом, что они пошли на ускоренное слушание, думаю, они не планируют строить препятствия и допустят в максимально возможные сроки", - отметила Анцелиович.