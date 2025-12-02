FIS может создать преграды после решения CAS, считает юрист

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) должна исполнить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), но может создать административные преграды для допуска российских спортсменов до международных стартов, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.

"Хотя это не мешает FIS создавать административные препоны. Например, месяца два создавать комиссию по выдаче статуса. Но с учетом, что они пошли на ускоренное слушание, думаю, они не планируют строить препятствия и допустят в максимально возможные сроки", - отметила Анцелиович.