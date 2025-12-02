Рейтинг@Mail.ru
FIS может создать преграды после решения CAS, считает юрист
15:08 02.12.2025 (обновлено: 15:10 02.12.2025)
FIS может создать преграды после решения CAS, считает юрист
спорт, россия, анна анцелиович, лозанна, михаил дегтярев, италия, спортивный арбитражный суд (cas), лыжные виды спорта
Спорт, Россия, Анна Анцелиович, Лозанна, Михаил Дегтярев, Италия, Спортивный арбитражный суд (CAS), Лыжные виды спорта
© РИА Новости / Антон Денисов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Спортивный арбитражный суд в Лозанне.. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) должна исполнить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), но может создать административные преграды для допуска российских спортсменов до международных стартов, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Это решение обязательно для FIS, поскольку федерация являлась стороной апелляции, и она обязана его исполнять. Могут ли они его не исполнять? Нет, они должны его выполнить. Теоретически они могут попытаться обжаловать решение в Швейцарии, но это крайне маловероятно. Думаю, шансов на это практически нет", - сказала Анцелиович.
"Хотя это не мешает FIS создавать административные препоны. Например, месяца два создавать комиссию по выдаче статуса. Но с учетом, что они пошли на ускоренное слушание, думаю, они не планируют строить препятствия и допустят в максимально возможные сроки", - отметила Анцелиович.
Лыжные гонки - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Белоруссия добилась отмены решения FIS о недопуске лыжников
Вчера, 14:58
 
Спорт Россия Анна Анцелиович Лозанна Михаил Дегтярев Италия Спортивный арбитражный суд (CAS) Лыжные виды спорта
 
