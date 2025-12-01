Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
15:53 01.12.2025 (обновлено: 15:59 01.12.2025)
теннис
спорт
вера звонарева
далма галфи
женская теннисная ассоциация (wta)
itf
спорт, вера звонарева, далма галфи, женская теннисная ассоциация (wta), itf
Теннис, Спорт, Вера Звонарева, Далма Галфи, Женская теннисная ассоциация (WTA), ITF
Звонарева одержала первую победу с 2024 года

Звонарева одержала первую победу с весны 2024 года

© Фото : Сайт WTAВера Звонарева
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Сайт WTA
Вера Звонарева. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева провела первый матч и одержала первую победу с весны 2024 года, выйдя во второй круг турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом 100 тысяч долларов.
В первом раунде 41-летняя бывшая вторая ракетка мира одержала победу над 239-м номером рейтинга Женской теннисной ассоциации Тарой Вюрт из Хорватии со счетом 6:3, 6:4.
Следующая соперница Звонаревой определится в матче между первой сеянной венгеркой Далмой Галфи и победительницей квалификации.
Звонарева выиграла двенадцать титулов в одиночном разряде и дважды выходила в финал турниров Большого шлема. Она также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и победительницей итогового турнира WTA 2023 года в парном разряде.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Рыбакина заработала рекордные призовые в женском теннисе
8 ноября, 21:44
 
ТеннисСпортВера ЗвонареваДалма ГалфиЖенская теннисная ассоциация (WTA)ITF
 
