https://ria.ru/20251201/zvonareva-2058957406.html
Звонарева одержала первую победу с 2024 года
Звонарева одержала первую победу с 2024 года - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Звонарева одержала первую победу с 2024 года
Российская теннисистка Вера Звонарева провела первый матч и одержала первую победу с весны 2024 года, выйдя во второй круг турнира Международной федерации... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T15:53:00+03:00
2025-12-01T15:53:00+03:00
2025-12-01T15:59:00+03:00
теннис
спорт
вера звонарева
далма галфи
женская теннисная ассоциация (wta)
itf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891871808_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_f9369d0f23f236c653cf71975a61a244.jpg
/20251108/tennis-2053719672.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891871808_129:0:969:630_1920x0_80_0_0_f703cf928b821c09722a68d4ab7a3c1e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вера звонарева, далма галфи, женская теннисная ассоциация (wta), itf
Теннис, Спорт, Вера Звонарева, Далма Галфи, Женская теннисная ассоциация (WTA), ITF
Звонарева одержала первую победу с 2024 года
Звонарева одержала первую победу с весны 2024 года