Рейтинг@Mail.ru
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:28 01.12.2025 (обновлено: 21:29 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/voleybol-2059042997.html
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу
Краснодарское "Динамо" обыграло саратовский "Протон" в матче 11-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T21:28:00+03:00
2025-12-01T21:29:00+03:00
волейбол
спорт
россия
краснодар
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
протон
омичка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816014507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e137d53ac7d09a1f6677e2872fbee165.jpg
/20251130/karpol-2058776676.html
россия
краснодар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816014507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa09e5591edfe2272d5a99a608c527ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, краснодар, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), протон, омичка
Волейбол, Спорт, Россия, Краснодар, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Протон, Омичка
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу

Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли саратовский "Протон"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Краснодарское "Динамо" обыграло саратовский "Протон" в матче 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3-1 (14:25, 26:24, 25:21, 25:23).
"Динамо" с тремя победами идет 12-м в таблице, "Протон" выиграл пять встреч и располагается на восьмой строчке.
В другом матче дня омская "Омичка" победила на выезде екатеринбургскую "Уралочку-НТМК" со счетом 3-1 (18:25, 25:19, 27:25, 25:16).
Свеча - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Скончалась экс-волейболистка и тренер "Уралочки" Галина Карполь
30 ноября, 19:12
 
ВолейболСпортРоссияКраснодарСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо (Краснодар, ж)ПротонОмичка
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала