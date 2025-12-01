https://ria.ru/20251201/voleybol-2059042997.html
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу
Краснодарское "Динамо" обыграло саратовский "Протон" в матче 11-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T21:28:00+03:00
2025-12-01T21:28:00+03:00
2025-12-01T21:29:00+03:00
волейбол
спорт
россия
краснодар
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
протон
омичка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816014507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e137d53ac7d09a1f6677e2872fbee165.jpg
/20251130/karpol-2058776676.html
россия
краснодар
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816014507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa09e5591edfe2272d5a99a608c527ea.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, краснодар, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), протон, омичка
Волейбол, Спорт, Россия, Краснодар, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Протон, Омичка
Краснодарское "Динамо" обыграло "Протон" в чемпионате России по волейболу
Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли саратовский "Протон"