Российский форвард "Сент-Луиса" пропустит несколько недель из-за ожога
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Алексей Торопченко пропустит несколько недель из-за повреждения, сообщается на официальном сайте клуба Национальной... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Торопченко пропустит несколько недель из-за ожогов на ногах