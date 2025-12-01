Рейтинг@Mail.ru
Российский форвард "Сент-Луиса" пропустит несколько недель из-за ожога
Хоккей
 
18:25 01.12.2025 (обновлено: 01:20 02.12.2025)
Российский форвард "Сент-Луиса" пропустит несколько недель из-за ожога
Российский форвард "Сент-Луиса" пропустит несколько недель из-за ожога - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Российский форвард "Сент-Луиса" пропустит несколько недель из-за ожога
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Алексей Торопченко пропустит несколько недель из-за повреждения
хоккей
алексей торопченко
спорт
сент-луис блюз
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251201/kudashov-2058914523.html
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Алексей Торопченко пропустит несколько недель из-за повреждения, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Торопченко получил ожоги на ногах в результате несчастного случая, произошедшего у него дома.
Кроме того, одноклубник Торопченко американский форвард Джимми Снаггеруд перенесет операцию по поводу травмы левого запястья. Через шесть недель он пройдет повторное обследование.
Торопченко 26 лет. Он сыграл в 17 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 2 (1+1) очка. Всего на счету россиянина 62 (31+31) очка в 276 матчах в НХЛ за карьеру.
