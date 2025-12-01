Рейтинг@Mail.ru
14:16 01.12.2025
Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу
Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу
Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу

ISU отстранил украинскую судью Лисову за угрозы в адрес фигуриста

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) отстранила на год от работы украинскую судью Алену Лисову за угрозы в адрес фигуриста, сообщается на сайте организации.
Лисова признана виновной в нарушении кодекса этики ISU. Ее временное отстранение длится с 14 января, санкции истекут 13 января 2026 года.
Лисову обвинили в преследовании неназванного фигуриста (пол не указывается) во время турнира в 2024 году, где она исполняла обязанности судьи. По словам пострадавшего, Лисова тогда заявила, что катание фигуриста ужасно и ему следует вернуться к своему бывшему тренеру, а также пригрозила тем, что в противном случае она "позаботится" о том, чтобы спортсмен не попал на чемпионат.
В апреле украинский судья по фигурному катанию Юрий Балков был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с соревнованиями под эгидой ISU, за манипуляцию результатами. В отношении Лисовой тогда также были открыты дела по поводу возможной связи с Балковым и манипуляции результатами, но из-за отсутствия прямых доказательств расследование прекратили.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?
28 ноября, 20:10
 
Фигурное катаниеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Спорт
 
