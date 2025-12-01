Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) отстранила на год от работы украинскую судью Алену Лисову за угрозы в адрес фигуриста, сообщается на сайте организации.

Лисова признана виновной в нарушении кодекса этики ISU. Ее временное отстранение длится с 14 января, санкции истекут 13 января 2026 года.

Лисову обвинили в преследовании неназванного фигуриста (пол не указывается) во время турнира в 2024 году, где она исполняла обязанности судьи. По словам пострадавшего, Лисова тогда заявила, что катание фигуриста ужасно и ему следует вернуться к своему бывшему тренеру, а также пригрозила тем, что в противном случае она "позаботится" о том, чтобы спортсмен не попал на чемпионат.