Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина

«

"Я сегодня была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 километров в час, несется автомобиль со скоростью 120 километров в час. Доля секунды - и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх. От осознания произошедшего меня трясло еще очень долго", - написала Семак в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).