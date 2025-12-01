Рейтинг@Mail.ru
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина
Футбол
 
10:34 01.12.2025
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина
Жена главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Анна Семак сообщила, что ее едва не сбила машина во время разговора по телефону. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T10:34:00+03:00
2025-12-01T10:34:00+03:00
футбол
сергей семак
спорт
вокруг спорта
сергей семак, спорт, вокруг спорта
Футбол, Сергей Семак, Спорт, Вокруг спорта
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина

Жена тренера "Зенита" Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Жена главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Анна Семак сообщила, что ее едва не сбила машина во время разговора по телефону.
«
"Я сегодня была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 километров в час, несется автомобиль со скоростью 120 километров в час. Доля секунды - и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх. От осознания произошедшего меня трясло еще очень долго", - написала Семак в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом России, а также завоевала два Кубка и пять Суперкубков страны. Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года.
"Ни один игрок не говорил о желании уйти": Семак о слухах про Жерсона
27 ноября, 23:27
27 ноября, 23:27
 
Футбол Сергей Семак Спорт Вокруг спорта
 
