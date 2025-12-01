https://ria.ru/20251201/petrosyan--2058963070.html
Петросян и Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Петросян и Гуменник, выступая в нейтральном статусе, отобрались на Игры, выиграв в сентябре квалификационный турнир в Пекине. Позднее МОК подтвердил соответствие российских фигуристов критериям нейтральности и направил им официальное приглашение для участия в Олимпиаде.
Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России. 23-летний Гуменник - серебряный и бронзовый призер чемпионата России, двукратный победитель Финала Гран-при страны, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. Помимо Петросян и Гуменника, на соревнования отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.