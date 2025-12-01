Петросян и Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Петросян и Гуменник, выступая в нейтральном статусе, отобрались на Игры, выиграв в сентябре квалификационный турнир в Пекине. Позднее МОК подтвердил соответствие российских фигуристов критериям нейтральности и направил им официальное приглашение для участия в Олимпиаде.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России. 23-летний Гуменник - серебряный и бронзовый призер чемпионата России, двукратный победитель Финала Гран-при страны, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров.