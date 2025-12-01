Рейтинг@Mail.ru
"Хьюстон" одержал победу над "Ютой" в матче НБА
01:38 01.12.2025
"Хьюстон" одержал победу над "Ютой" в матче НБА
2025-12-01T01:38:00+03:00
2025-12-01T01:38:00+03:00
баскетбол
спорт
солт-лейк-сити
хьюстон рокетс
юта джаз
солт-лейк-сити
спорт, солт-лейк-сити, хьюстон рокетс, юта джаз
Баскетбол, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Хьюстон Рокетс, Юта Джаз
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой гостей со счетом 129:101 (30:21, 37:27, 31:20, 31:33). Самым результативным игроком матча стал Альперен Шенгюн из "Хьюстона", набравший 27 очков. Его одноклубник Стивен Адамс оформил дабл-дабл с 13 очками и 12 подборами. У "Юты" больше всех очков набрал Эйс Бэйли (19).
НБА
30 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Юта
101 : 129
Хьюстон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Хьюстон" (13 побед, 4 поражения) занимает третье место в таблице Западной конференции, где "Юта" (6 побед, 13 поражений) идет 11-й.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Денвер" с дабл-даблом Йокича обыграл "Финикс" в матче НБА
Вчера, 08:46
 
