Рейтинг@Mail.ru
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:34 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/muntyan-2058902196.html
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян
Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года в составе сборной СССР Владимир Мунтян, сообщается на сайте киевского "Динамо". РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T12:34:00+03:00
2025-12-01T12:34:00+03:00
футбол
спорт
динамо (киев)
сборная ссср по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114410/39/1144103918_0:451:2621:1925_1920x0_80_0_0_a8b96ae8b6f5ce48019b9c6ad76cd476.jpg
/20251023/asatiani-2049571804.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114410/39/1144103918_0:41:2621:2007_1920x0_80_0_0_1257ed9d83e27fd086f14e74eec995cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, динамо (киев), сборная ссср по футболу
Футбол, Спорт, Динамо (Киев), Сборная СССР по футболу
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян

Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года Мунтян

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкКиевское "Динамо" в финале Кубка СССР по футболу
Киевское Динамо в финале Кубка СССР по футболу - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года в составе сборной СССР Владимир Мунтян, сообщается на сайте киевского "Динамо".
Мунтян умер 1 декабря в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
В составе киевского "Динамо" Мунтян семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал Кубок СССР, также бывший полузащитник выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году. С 1980 года Мунтян работал тренером в различных клубах.
Кахи Асатиани - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Дружил с врагом президента: за что убили звезду сборной СССР
23 октября, 20:00
 
ФутболСпортДинамо (Киев)Сборная СССР по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала