https://ria.ru/20251201/muntyan-2058902196.html
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян
Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года в составе сборной СССР Владимир Мунтян, сообщается на сайте киевского "Динамо". РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T12:34:00+03:00
2025-12-01T12:34:00+03:00
2025-12-01T12:34:00+03:00
футбол
спорт
динамо (киев)
сборная ссср по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114410/39/1144103918_0:451:2621:1925_1920x0_80_0_0_a8b96ae8b6f5ce48019b9c6ad76cd476.jpg
/20251023/asatiani-2049571804.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114410/39/1144103918_0:41:2621:2007_1920x0_80_0_0_1257ed9d83e27fd086f14e74eec995cc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, динамо (киев), сборная ссср по футболу
Футбол, Спорт, Динамо (Киев), Сборная СССР по футболу
Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян
Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года Мунтян
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года в составе сборной СССР Владимир Мунтян, сообщается на сайте киевского "Динамо".
Мунтян умер 1 декабря в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
В составе киевского "Динамо" Мунтян семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал Кубок СССР, также бывший полузащитник выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году. С 1980 года Мунтян работал тренером в различных клубах.