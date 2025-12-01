Скончался серебряный призер Евро-1972 Мунтян

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года в составе сборной СССР Владимир Мунтян, сообщается на сайте киевского "Динамо".

В составе киевского "Динамо" Мунтян семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал Кубок СССР, также бывший полузащитник выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году. С 1980 года Мунтян работал тренером в различных клубах.