Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге 01.12.2025
Футбол
 
11:47 01.12.2025
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе призвал товарищей по команде к сплочению после потери первого места в чемпионате Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе призвал товарищей по команде к сплочению после потери первого места в чемпионате Испании по футболу.
В воскресенье "Реал" третий раз подряд сыграл вничью в чемпионате Испании, на выезде поделив очки с "Жироной" (1:1). Мбаппе реализовал пенальти на 67-й минуте. "Сливочные" опустились на второе место в турнирной таблице Ла Лиги и отстают от лидирующей "Барселоны" на один балл.
«
"Это совершенно не тот результат, которого мы хотели добиться. Но чемпионат продолжается, впереди еще долгий путь. Нам нужно изменить эту динамику и показать, кто мы как команда", - написал Мбаппе в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В среду "Реал" встретится в гостях с "Атлетиком" из Бильбао в перенесенном матче 19-го тура.
