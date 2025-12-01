https://ria.ru/20251201/mbappe--2058886640.html
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе призвал товарищей по команде к сплочению после потери первого места в чемпионате Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T11:47:00+03:00
2025-12-01T11:47:00+03:00
2025-12-01T11:47:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885953_0:0:1066:601_1920x0_80_0_0_e0f07603d83a6ced8890a12a065a0cd5.jpg
/20251127/liga_chempionov-2057832520.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885953_0:0:1066:801_1920x0_80_0_0_ef6bd6a3d2c114eab099aa3871cbf999.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, килиан мбаппе, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в Ла Лиге
Мбаппе призвал "Реал" сплотиться после потери лидерства в чемпионате Испании