Логинова заявила, что РУСАДА готово принять аудит WADA хоть завтра

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в любой момент готово принять коллег из Всемирного антидопингового агентства (WADA) для проведения аудита с целью скорейшего восстановления полноценного статуса организации, заявила РИА Новости генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

В понедельник министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил "Матч ТВ", что российская сторона в диалоге с генеральным директором WADA Оливье Ниггли наметила на первый квартал 2026 года первые шаги по аудиту РУСАДА . Исполком WADA в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года.

"На сегодняшний день точные сроки визита международных экспертов не утверждены, но РУСАДА готово принять коллег хоть завтра. Мы обращались как к руководству WADA, так и в комитет по соответствию с просьбой назначить даты очного аудита, поскольку он является ключевым этапом восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. И, как видите, нас услышали", - сказала Логинова

Гендиректор РУСАДА отметила, что представители WADA могут не переживать за безопасность во время визита, так как российская сторона регулярно принимает коллег из-за рубежа.

"Ранее WADA высказывало обеспокоенность по поводу безопасности проведения очного аудита на территории России. Однако мы постоянно принимаем иностранных коллег. Так, в ноябре в Москве прошла XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, в которой по приглашению РУСАДА приняли участие руководители антидопинговых организаций из пяти стран - Бразилии, ОАЭ, Белоруссии, ЮАР, Кубы, а также руководство Панамериканской региональной антидопинговой организации, которая представляет интересы 18 стран Латинской Америки. Все прошло замечательно", - отметила гендиректор РУСАДА.