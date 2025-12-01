Рейтинг@Mail.ru
Логинова заявила, что РУСАДА готово принять аудит WADA хоть завтра
19:34 01.12.2025 (обновлено: 19:36 01.12.2025)
Логинова заявила, что РУСАДА готово принять аудит WADA хоть завтра
допинг
вероника логинова (русада)
михаил дегтярев
оливье ниггли
русада
всемирное антидопинговое агентство (wada)
допинг, вероника логинова (русада), михаил дегтярев, оливье ниггли, русада, всемирное антидопинговое агентство (wada)
Допинг, Вероника Логинова (РУСАДА), Михаил Дегтярев, Оливье Ниггли, РУСАДА, Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
Вероника Логинова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в любой момент готово принять коллег из Всемирного антидопингового агентства (WADA) для проведения аудита с целью скорейшего восстановления полноценного статуса организации, заявила РИА Новости генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
В понедельник министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил "Матч ТВ", что российская сторона в диалоге с генеральным директором WADA Оливье Ниггли наметила на первый квартал 2026 года первые шаги по аудиту РУСАДА. Исполком WADA в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года.
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Логинова переизбрана на пост генерального директора РУСАДА
28 ноября, 18:54
"На сегодняшний день точные сроки визита международных экспертов не утверждены, но РУСАДА готово принять коллег хоть завтра. Мы обращались как к руководству WADA, так и в комитет по соответствию с просьбой назначить даты очного аудита, поскольку он является ключевым этапом восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. И, как видите, нас услышали", - сказала Логинова.
Гендиректор РУСАДА отметила, что представители WADA могут не переживать за безопасность во время визита, так как российская сторона регулярно принимает коллег из-за рубежа.
"Ранее WADA высказывало обеспокоенность по поводу безопасности проведения очного аудита на территории России. Однако мы постоянно принимаем иностранных коллег. Так, в ноябре в Москве прошла XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, в которой по приглашению РУСАДА приняли участие руководители антидопинговых организаций из пяти стран - Бразилии, ОАЭ, Белоруссии, ЮАР, Кубы, а также руководство Панамериканской региональной антидопинговой организации, которая представляет интересы 18 стран Латинской Америки. Все прошло замечательно", - отметила гендиректор РУСАДА.
"Это подтверждает тот факт, что в России созданы все условия для безопасного, прозрачного и конструктивного международного взаимодействия. Аудит нашей деятельности для нас - это возможность укрепить доверие и продолжать совместно двигаться к общей цели - обеспечению права спортсменов на чистые соревнования", - заключила Логинова.
Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава РУСАДА рассказала о процессе восстановления статуса организации
13 ноября, 11:33
 
ДопингВероника Логинова (РУСАДА)Михаил ДегтяревОливье НигглиРУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA)
 
