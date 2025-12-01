Рейтинг@Mail.ru
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"
Хоккей
Хоккей
 
22:29 01.12.2025
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25" - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев войдет в тренерский штаб сборной "Россия 25", сообщается в официальном Telegram-канале Федерации... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
хоккей
спорт
алексей ковалёв
виктор козлов
россия 25
шанхайские драконы
спорт, алексей ковалёв, виктор козлов, россия 25, шанхайские драконы
Хоккей, Спорт, Алексей Ковалёв, Виктор Козлов, Россия 25, Шанхайские драконы
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"

Олимпийский чемпион Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"

Хоккеисты "Куньлуня"
Хоккеисты Куньлуня - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев войдет в тренерский штаб сборной "Россия 25", сообщается в официальном Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).
О назначении было объявлено в понедельник. Ковалев будет работать в тренерском штабе Романа Ротенберга на Кубке Первого канала, который пройдет в Новосибирске 11-14 декабря. Ранее в тренерский штаб вошли тренеры Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев, тренеры вратарей Максим Соколов, Андрей Царев.
Ковалеву 52 года. Он завоевал золото Олимпийских игр 1992 года со сборной СНГ и бронзу Олимпиады 2002 года со сборной России. В составе "Нью-Йорк Рейнджерс" Ковалев стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году. В качестве тренера Ковалев возглавлял "Куньлунь Ред Стар", входил в тренерский штаб в олимпийской сборной Китая и московском "Спартаке".
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ
Вчера, 22:04
 
Хоккей Спорт Алексей Ковалёв Виктор Козлов Россия 25 Шанхайские драконы
 
