Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25" - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев войдет в тренерский штаб сборной "Россия 25", сообщается в официальном Telegram-канале Федерации... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T22:29:00+03:00
2025-12-01T22:29:00+03:00
2025-12-01T22:29:00+03:00
хоккей
спорт
алексей ковалёв
виктор козлов
россия 25
шанхайские драконы
спорт, алексей ковалёв, виктор козлов, россия 25, шанхайские драконы
Хоккей, Спорт, Алексей Ковалёв, Виктор Козлов, Россия 25, Шанхайские драконы
Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"
Олимпийский чемпион Ковалев вошел в тренерский штаб сборной "Россия 25"