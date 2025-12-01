https://ria.ru/20251201/gonki-2058965587.html
"Ред Булл" и Марко принесли извинения за обвинения, повлекшие травлю пилота
"Ред Булл" и Марко принесли извинения за обвинения, повлекшие травлю пилота - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Ред Булл" и Марко принесли извинения за обвинения, повлекшие травлю пилота
Австрийская команда "Формулы-1" "Ред Булл" и ее советник Хельмут Марко принесли извинения итальянскому пилоту "Мерседеса" Кими Антонелли за обвинения в том, что РИА Новости Спорт, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Австрийская команда "Формулы-1" "Ред Булл" и ее советник Хельмут Марко принесли извинения итальянскому пилоту "Мерседеса" Кими Антонелли за обвинения в том, что спортсмен сознательно пропустил британца Ландо Норриса из "Макларена" на предпоследнем круге Гран-при Катара, чтобы помочь ему в чемпионской гонке.
В воскресенье нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" выиграл Гран-при Катара и вышел на второе место в личном зачете, где уступает только Норрису, который по итогам заезда стал четвертым. По окончании гонки Марко обвинил Антонелли в том, что он нарочно пропустил вперед Норриса. После этого итальянец получил множество негативных комментариев в социальных сетях.
"Комментарии, сделанные перед финишем и сразу после финиша Гран-при Катара и предполагающие, что пилот "Мерседеса" Кими Антонелли намеренно позволил Ландо Норрису обогнать его, однозначно неправильные. Повторы снимков показывают, что Антонелли на мгновение утратил контроль над своим болидом, что позволило Норрису обойти его. Мы искренне сожалеем, что эта ситуация привела к травле Кими в интернете", - говорится в заявлении на официальной странице "Ред Булл" в соцсети X.
Марко заявил, что он пересмотрел этот эпизод и также пришел к выводу об отсутствии умысла в действиях итальянца.
"Это была ошибка пилотирования, а не умысел. Мне жаль, что Антонелли получил столько гнева в сети. Чтобы еще раз прояснить: он намеренно не пропускал Норриса", - цитирует Марко f1-insider.com.
В "Мерседесе" сообщили RacingNews365 о намерении обратиться с жалобой в Международную автомобильную федерацию (FIA) в связи с получением Антонелли угроз смерти.