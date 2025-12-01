Генсек ФВВСР сообщил о переговорах по международным турнирам в России

«

"Этот год был для нас по-настоящему прорывным. Мы благодаря многоэтажным успешным переговорам Мазепина с международными федерациями вывели имена наших спортсменов на мировую арену. Думаю, в 2028 году мы увидим нашу сборную в полном составе на ОИ. Мы к этому готовимся. И главное событие - что мы объединились в одну большую водную семью. Мы очень хорошо выступили на ЧМ в Сингапуре. Наши спортсмены выжали все возможное. Без водного поло, но сейчас нас вернули на чемпионаты мира и Европы. Именно этих спаррингов с международными атлетами нашим спортсменам и не хватало. Думаю, что весной-летом состоятся итоговые переговоры Мазепина с World Aquatics и European Aquatics, на которых будут приняты итоговые решения. Но сейчас у нас план по условиям с нашей стороны перевыполнен. Мы хотим, чтобы наши спортсмены получили флаг и гимн не на Олимпиаду, а на год раньше. Не хочется ждать так долго. Поэтому будем ускорять этот процесс всеми силами", - добавил генеральный секретарь ФВВСР.