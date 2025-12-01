Генсек ФВВСР сообщил о переговорах по международным турнирам в России

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин заявил журналистам, что организация ведет переговоры по заявкам на проведение международных стартов в России.
В начале ноября глава ФВВСР Дмитрий Мазепин заявил, что организация получила предложение от Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2031 года.
"Ведем переговоры по заявкам на проведение международных стартов в России. Переговоры идут, они очень открытые и гибкие. Руководство организаций с большим вниманием и поддержкой относится к нашей стране и федерации", - заявил Габдуллин.
"Этот год был для нас по-настоящему прорывным. Мы благодаря многоэтажным успешным переговорам Мазепина с международными федерациями вывели имена наших спортсменов на мировую арену. Думаю, в 2028 году мы увидим нашу сборную в полном составе на ОИ. Мы к этому готовимся. И главное событие - что мы объединились в одну большую водную семью. Мы очень хорошо выступили на ЧМ в Сингапуре. Наши спортсмены выжали все возможное. Без водного поло, но сейчас нас вернули на чемпионаты мира и Европы. Именно этих спаррингов с международными атлетами нашим спортсменам и не хватало. Думаю, что весной-летом состоятся итоговые переговоры Мазепина с World Aquatics и European Aquatics, на которых будут приняты итоговые решения. Но сейчас у нас план по условиям с нашей стороны перевыполнен. Мы хотим, чтобы наши спортсмены получили флаг и гимн не на Олимпиаду, а на год раньше. Не хочется ждать так долго. Поэтому будем ускорять этот процесс всеми силами", - добавил генеральный секретарь ФВВСР.
World Aquatics допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
"В следующем году в первую очередь есть кадровые изменения как в сборных, так и в региональной политике. Начинаем год с поездок в регионы, где водные виды комплексно развиваются. Будем продолжать решать вопросы с инфраструктурой, которой нам критически не хватает. В России 146 бассейнов. Этого очень мало. А занимающихся 3,5 миллиона человек примерно. Инфраструктура не соответствует количеству. Мы хотим работать плотно с Минспортом и Олимпийским комитетом России. Также будем усиливать подготовку наших сборных", - заявил Габдуллин.